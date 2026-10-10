UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:09 Гороскопы
Близнецы, Скорпион и Дева: астролог Хатор прогнозирует переломный период до ноября 2026
19:28 Вкусно
Хрустящие куриные стрипсы в остро-сладком соусе: рецепт закуски на выходные (видео)
18:38 Полезное
Арабика или робуста: главные отличия видов кофе и степеней обжаривания
18:01 Вкусно
Теплый салат из тыквы и печени: пошаговый рецепт с апельсиновой заправкой
17:03 Люди
Приходько резко раскритиковала новый музыкальный стиль Поляковой: "Оля, не обижайся"
16:23 Полезное
Комнатные растения в октябре: когда нужна пересадка, а когда достаточно заменить почву
15:58 Люди
Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы
15:13 Полезное
Как выбрать лук для супа, салата и жарки: отличия желтого, белого и красного
14:31 Люди
От Бориса Апреля до Zi Faámelu: выпускница "Фабрики зірок" вышла на связь из-за границы (видео)
13:58 Люди
Цыбульская высказалась о дуэтах с российскими артистами на "Фабриці" и связи Бодянского с Киркоровым
Все новости
Главная Гороскопы Близнецы, Скорпион и Дева: астролог Хатор прогнозирует переломный период до ноября 2026
Гороскопы 10 октября 2026 · 20:09
Add as a preferred source on Google

Близнецы, Скорпион и Дева: астролог Хатор прогнозирует переломный период до ноября 2026

Придется честно ответить, что в вашей жизни больше не работает
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Близнецы, Скорпион и Дева: астролог Хатор прогнозирует переломный период до ноября 2026

Гороскоп для Близнецов, Скорпиона и Девы до ноября 2026 года (фото: Styler)

Астролог Хелена Хатор считает, что до ноября 2026 некоторым знакам Зодиака придется переосмыслить важные сферы жизни. Изменения могут затронуть карьеру, отношения и близкое окружение.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, к каким решениям следует быть готовым представителям этих знаков.

Близнецы

Близнецы могут начать пересматривать почти все сферы своей жизни - от карьеры до здоровья и повседневных привычек. По словам Хелены Хатор, на работе могут быть непростые разговоры, но они помогут наконец-то озвучить давно назревшие проблемы.

Следует четко говорить о своих желаниях и не бояться просить о повышении или новой должности. Если нынешняя работа больше не устраивает, к середине ноября Близнецы могут серьезно задуматься о профессиональных переменах.

Скорпион

Для Скорпионов этот период может стать особенно насыщенным, поскольку внимание будет сосредоточено на отношениях и личной трансформации. Ретроградная Венера в октябре побуждает пересмотреть связи с людьми и понять, какие отношения остаются взаимными.

Хелена Хатор называет этот этап своеобразной "эрой ребрендинга", после которой Скорпионы могут почувствовать себя совсем другими. Некоторые связи могут отойти на второй план, освободив место для людей, которые действительно поддерживают вас.

Дева

Девы до середины ноября 2026 будут внимательно присматриваться к своему окружению, друзьям и профессиональным связям. Поскольку Меркурий является управителем этого знака, период может оказаться насыщенным размышлениями, разговорами и переоценкой важных решений.

По словам Хатор, Девы могут задуматься, получают ли они достаточно поддержки и взаимности людей вокруг. Если ответ будет отрицательным, они могут решиться изменить круг общения или даже пересмотреть свой профессиональный путь.

Ранее Styler писал, каким знакам из китайского гороскопа повезет в течение октября 2026.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы Люди Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы
Арабика или робуста: главные отличия видов кофе и степеней обжаривания
Арабика или робуста: главные отличия видов кофе и степеней обжаривания Полезное
Хрустящие куриные стрипсы в остро-сладком соусе: рецепт закуски на выходные (видео)
Хрустящие куриные стрипсы в остро-сладком соусе: рецепт закуски на выходные (видео) Вкусно
Больше интересного
Приходько резко раскритиковала новый музыкальный стиль Поляковой: "Оля, не обижайся" Приходько резко раскритиковала новый музыкальный стиль Поляковой: "Оля, не обижайся" Наталия Крижановская · 10 октября 2026, 17:03
Комнатные растения в октябре: когда нужна пересадка, а когда достаточно заменить почву Комнатные растения в октябре: когда нужна пересадка, а когда достаточно заменить почву Юлія Люшньова · 10 октября 2026, 16:23
Как выбрать лук для супа, салата и жарки: отличия желтого, белого и красного Как выбрать лук для супа, салата и жарки: отличия желтого, белого и красного Юлія Люшньова · 10 октября 2026, 15:13
Теплый салат из тыквы и печени: пошаговый рецепт с апельсиновой заправкой Теплый салат из тыквы и печени: пошаговый рецепт с апельсиновой заправкой Катерина Собкова · 10 октября 2026, 18:01