Близнюки, Скорпіон і Діва: астролог Хатор прогнозує переломний період до листопада 2026

Астролог Хелена Хатор вважає, що до листопада 2026 деяким знакам Зодіаку доведеться переосмислити важливі сфери життя. Зміни можуть торкнутися кар’єри, стосунків і близького оточення.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, до яких рішень варто бути готовими представникам цих знаків.

Близнюки

Близнюки можуть почати переглядати майже всі сфери свого життя - від кар'єри до здоров'я та повсякденних звичок. За словами Хелени Хатор, на роботі можуть бути непрості розмови, але вони допоможуть нарешті озвучити проблеми, які давно назріли.

Варто чітко говорити про свої бажання та не боятися просити про підвищення чи нову посаду. Якщо нинішня робота більше не влаштовує, до середини листопада Близнюки можуть серйозно замислитися про професійні зміни.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей період може стати особливо насиченим, адже увага буде зосереджена на стосунках та особистій трансформації. Ретроградна Венера у жовтні підштовхує переглянути зв'язки з людьми та зрозуміти, які стосунки залишаються взаємними.

Хелена Хатор називає цей етап своєрідною "ерою ребрендингу", після якої Скорпіони можуть відчути себе зовсім іншими. Деякі зв'язки можуть відійти на другий план, звільнивши місце для людей, які справді підтримують вас.

Діва

Діви до середини листопада 2026 будуть уважно придивлятися до свого оточення, друзів і професійних зв'язків. Оскільки Меркурій є управителем цього знаку, період може виявитися насиченим роздумами, розмовами та переоцінкою важливих рішень.

За словами Хатор, Діви можуть замислитися, чи отримують вони достатньо підтримки та взаємності від людей навколо. Якщо відповідь буде негативною, вони можуть наважитися змінити коло спілкування або навіть переглянути свій професійний шлях.