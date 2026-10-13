Таро-гороскоп на 13 октября: прогнозы для Близнецов, Дев и других знаков Зодиака

Карты Таро подготовили подсказки для всех знаков Зодиака на 13 октября. Узнайте, кому следует воспользоваться новыми возможностями, а кому прислушиваться к интуиции и не спешить с решениями.

Овен

Карта Таро: Паж Жезлов

Овнов ждет день, благоприятный для новых замыслов, неожиданных предложений и смелых начинаний. Не бойтесь выходить за пределы привычного: ваша любознательность и инициативность могут открыть интересные перспективы.

Телец

Карта Таро: Десятка Кубков

Тельцам стоит посвятить больше времени семье, любимым людям и собственному эмоциональному комфорту. День будет способствовать теплым разговорам, примирению и укреплению отношений, а поддержка близких поможет почувствовать уверенность и гармонию.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Близнецам карты советуют не спешить с выводами и дать своим усилиям время принести результат. Просмотрите промежуточные достижения, оцените свои планы и подумайте, что можно улучшить, чтобы приблизиться к желаемой цели.

Рак

Карта Таро: Влюбленные

Для Раков этот день может оказаться важным в вопросах любви, партнерства и личного выбора. Прислушайтесь к собственным чувствам и не принимайте решений только из-за страха кого-то разочаровать - искренность поможет понять, чего вы действительно хотите.

Лев

Карта Таро: Шестерка Мечей

Львам следует постепенно уклоняться от ситуаций, которые забирают силы и мешают двигаться вперед. Это удачный момент, чтобы оставить позади старые споры, пересмотреть свои приоритеты и сосредоточиться на более спокойном и перспективном будущем.

Дева

Карта Таро: Туз Пентаклей

Дев могут ждать новые возможности в финансах, работе или повседневных делах. Будьте внимательны к практическим предложениям и не отвергайте перспективные идеи только потому, что они нуждаются в дополнительных усилиях: именно небольшой шаг может стать началом чего-то важного.

Весы

Карта Таро: Двойка Жезлов

Весам карты советуют посмотреть на свои планы шире и определить, в каком направлении они хотят двигаться дальше. День подходит для обдумывания будущих перемен, планирования путешествий или профессиональных шагов, но перед действиями важно взвесить возможности и риски.

Скорпион

Карта Таро: Солнце

Для Скорпионов карта Солнца символизирует ясность, радость и возможность увидеть положительные результаты своих усилий. Не прячьтесь в тени и смело проявляйте себя: общение, новые впечатления и уверенность в своих силах помогут провести день продуктивно.

Стрелец

Карта Таро: Верховная Жрица

Стрельцам следует меньше спешить и внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу. Не вся информация будет очевидна сразу, поэтому прежде чем делать выводы или раскрывать свои планы другим, дайте себе время разобраться в ситуации.

Козерог

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Козерогам день обещает возможности для продуктивного сотрудничества, обучения и совершенствования профессиональных навыков. Не пытайтесь все делать самостоятельно: советы коллег, обмен опытом и совместные усилия могут помочь добиться лучшего результата.

Водолей

Карта Таро: Король Жезлов

Водолеям следует проявить лидерские качества, решительность и готовность брать на себя ответственность. Если у вас есть идея, которую давно хотелось реализовать, не откладывайте ее без веской причины - уверенность и четкий план помогут сделать первый шаг.

Рыбы

Карта Таро: Звезда

Для Рыб карта Звезды символизирует надежду, вдохновение и восстановление веры в свои возможности. Уделите внимание мечтам и долгосрочным целям, не обесценивайте даже небольшие достижения и помните, что последовательность помогает постепенно приближаться к желаемому.