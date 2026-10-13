Таро-гороскоп на 13 жовтня: прогнози для Близнюків, Дів та інших знаків Зодіаку

Карти Таро підготували підказки для всіх знаків Зодіаку на 13 жовтня. Дізнайтеся, кому варто скористатися новими можливостями, а кому - прислухатися до інтуїції та не поспішати з рішеннями.

Овен

Карта Таро: Паж Жезлів

На Овнів чекає день, сприятливий для нових задумів, несподіваних пропозицій і сміливих починань. Не бійтеся виходити за межі звичного: ваша допитливість та ініціативність можуть відкрити цікаві перспективи.

Телець

Карта Таро: Десятка Кубків

Тельцям варто присвятити більше часу родині, коханим людям і власному емоційному комфорту. День сприятиме теплим розмовам, примиренню та зміцненню стосунків, а підтримка близьких допоможе відчути впевненість і гармонію.

Близнюки

Карта Таро: Сімка Пентаклів

Близнюкам карти радять не поспішати з висновками й дати своїм зусиллям час принести результат. Перегляньте проміжні досягнення, оцініть свої плани та подумайте, що можна покращити, аби наблизитися до бажаної мети.

Рак

Карта Таро: Закохані

Для Раків цей день може стати важливим у питаннях кохання, партнерства та особистого вибору. Прислухайтеся до власних почуттів і не ухвалюйте рішень лише через страх когось розчарувати - щирість допоможе зрозуміти, чого ви насправді хочете.

Лев

Карта Таро: Шістка Мечів

Левам варто поступово ухилятися від ситуацій, які забирають сили та заважають рухатися вперед. Це вдалий момент, щоб залишити позаду старі суперечки, переглянути свої пріоритети й зосередитися на спокійнішому та перспективнішому майбутньому.

Діва

Карта Таро: Туз Пентаклів

На Дів можуть чекати нові можливості у фінансах, роботі або повсякденних справах. Будьте уважними до практичних пропозицій і не відкидайте перспективні ідеї лише тому, що вони потребують додаткових зусиль: саме невеликий крок може стати початком чогось важливого.

Терези

Карта Таро: Двійка Жезлів

Терезам карти радять подивитися на свої плани ширше та визначити, у якому напрямку вони хочуть рухатися далі. День підходить для обдумування майбутніх змін, планування подорожей або професійних кроків, але перед діями важливо зважити можливості й ризики.

Скорпіон

Карта Таро: Сонце

Для Скорпіонів карта Сонця символізує ясність, радість і можливість побачити позитивні результати своїх зусиль. Не ховайтеся в тіні та сміливо проявляйте себе: спілкування, нові враження й упевненість у власних силах допоможуть провести день продуктивно.

Стрілець

Карта Таро: Верховна Жриця

Стрільцям варто менше поспішати та уважніше прислухатися до внутрішнього голосу. Не вся інформація буде очевидною одразу, тому перш ніж робити висновки або розкривати свої плани іншим, дайте собі час розібратися в ситуації.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Козерогам день обіцяє можливості для продуктивної співпраці, навчання та вдосконалення професійних навичок. Не намагайтеся все робити самостійно: поради колег, обмін досвідом і спільні зусилля можуть допомогти досягти кращого результату.

Водолій

Карта Таро: Король Жезлів

Водоліям варто проявити лідерські якості, рішучість і готовність брати на себе відповідальність. Якщо у вас є ідея, яку давно хотілося реалізувати, не відкладайте її без вагомої причини - упевненість і чіткий план допоможуть зробити перший крок.

Риби

Карта Таро: Зірка

Для Риб карта Зірки символізує надію, натхнення та відновлення віри у власні можливості. Приділіть увагу мріям і довгостроковим цілям, не знецінюйте навіть невеликі досягнення та пам'ятайте, що послідовність допомагає поступово наближатися до бажаного.