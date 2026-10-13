Стих из четырех частей: Жадан присоединился к необычному проекту в поддержку "Хартії"

Сергей Жадан написал новое стихотворение, которое можно прочесть, собрав четыре банка напитка и расставив их в правильной последовательности. Поэзия стала частью совместного благотворительного проекта писателя YASNO и MOVA в поддержку 2-го корпуса НГУ "Хартія".
Об этом рассказывает Styler со ссылкой на сообщение YASNO.
Как прочитать новое стихотворение Жадана
Партнеры проекта выпустили MOVA СВІТЛА - лимитированную серию энергетического напитка на основе матча. На каждом из четырех вариантов банок разместили часть стихотворения, написанного специально для кампании.
Чтобы составить полный текст, нужно найти четыре варианта и определить последовательность фрагментов.
По словам Жадана, стихотворение посвящено людям, поддерживающим других во время войны: энергетикам, волонтерам, медикам, спасателям и военным.
"Мы живем в бурное время, когда энергию и свет следует поддерживать друг в друге" - отметил писатель.
Он объяснил, что поэзия на банках - необычный способ выразить благодарность этим людям и одновременно помочь подразделениям его родного корпуса "Хартія".
На что направят средства
По сообщению организаторов, из каждой проданной банки 12 гривен будут перечисляться на приобретение средств связи для 2-го корпуса НГУ "Хартія".
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что компания вместе с MOVA и Жаданом объединилась для поддержки корпуса. В MOVA также отметили благотворительную цель сотрудничества и возможности превратить украинское слово в помощь военным.
Как получить подарки от Жадана
Для участников проекта организовали
розыгрыш. Чтобы присоединиться, нужно:
- собрать четыре банка со всеми частями стихотворения;
- расставить их в правильной последовательности и сфотографировать;
- опубликовать фото в соцсетях с хештегами #YASNO #MOVA #Хартия.
Организаторы сообщили, что победителей определят через месяц. Среди подарков - книга с подписью Сергея Жадана и стихотворение, написанное автором от руки.
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