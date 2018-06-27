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Богомолец пять часов защищала докторскую диссертацию

STYLERLIFE        27.06.2018 - 19:26
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Нардеп рассказала о защите работы

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец пять часов защищала докторскую по философии на тему сохранения украинской домашней иконы. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

"К этому моменту я шла почти 30 лет ... Когда в начале 90-х годов я начала спасать и собирать домашние иконы, которые за бесценок продавались на барахолках или просто выбрасывались на свалки, я еще не знала, что передо мной откроется новый неизвестный пласт нашей истории и культуры, и прежде, через 15 лет после защиты докторской по медицине, я буду защищать докторскую по философии для того, чтобы уберечь украинские домашние иконы", - рассказала парламентарий.

По ее словам, эти иконы, написанные профессиональными и народными мастерами по всей Украине, искусствоведы называли неканоническими, потому что они отличались теплотой и человечностью, а библейские персонажи на них изображались такими, какими их себе представляли украинцы.

"Домашние иконы стояли на пути эволюции нашей веры от язычества к христианству и были оберегами семей и домов. Каждая икона имела и свое предназначение - на ум детям и на воспитание целомудрия, на легкое рождение ребенка и чтобы прибывало молоко. В зависимости от региона отличался и внешний вид икон, и их цвет, и цветы, и орнаменты, которые делали эти иконы незабываемыми", - отметила народный депутат.

Политик сообщила, что сохранила от уничтожения и от вывоза за границу более 5 тыс. таких икон - огромный материал для будущих научных исследований, который сегодня хранится в "Замке-музее Радомышль".

"Погружаясь в мир традиций и тайн обрядовой практики украинской семьи, я поняла, как формировались и воспитывались нравственность, жизненные принципы, иерархия семьи. К этому моменту иконы изучали только религиоведы и искусствоведы. Первые изучали иконы с религиозной точки зрения, вторые - с точки зрения техники исполнения и художественной ценности. Но изучение украинской домашней иконы позволило нам открыть в ней и новое направление - философское", - подчеркнула руководительница комитета.

По ее словам, более пяти часов длилась защита докторской диссертации, которые Ольга Богомолец назвала "пятью часами счастья".

"Мы погрузились в увлекательный мир духовности наших предков, которым можно путешествовать бесконечно долго, каждый раз открывая для себя что-то новое и удивительное. Для чего ей еще одна корочка доктора наук - возможно подумаете вы? Мною двигало желание открыть людям новый слой украинской духовности и культуры, забытый в гуще событий бурного ХХ века. Очень счастлива, что украинская домашняя икона - наша духовность, история и культура, которые формировали и формируют нашу национальную идентичность - теперь защищены от исторического и культурного небытия", - уверена парламентарий.

Она считает, что без понимания закономерностей развития общества и корней нашей духовности невозможно построить сильную и успешную страну, ведь "сила народа сохраняется, прежде всего, в нашей душе, в сердце, в мыслях".

"Радуюсь победе и одновременно глубоко скорблю, ведь мой учитель Мирослав Попович немножко не дожил до нашей общей победы. Я горжусь тем, что была его последним учеником и диссертантом, и могу продолжить его заботу о сохранении тех корней, которые дают силу будущему", - завершила Ольга Богомолец.

Кстати, Богомолец требует срочно рассекретить результаты клинических испытаний лекарств.

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Теги: Ольга Богомолец
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