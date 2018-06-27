Богомолець п’ять годин захищала докторську дисертацію

Нардеп розповіла про захист роботи

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець п’ять годин захищала докторську з філософії на тему збереження української домашньої ікони. Про це вона повідомила в соціальній мережі Facebook.

"До цього моменту я йшла майже 30 років... Коли на початку 90-х років я почала рятувати та збирати домашні ікони, які за безцінь продавалися на барахолках або просто викидалися на смітники, я ще не знала, що переді мною відкриється новий невідомий пласт нашої історії та культури, і що колись, через 15 років після захисту докторської з медицини, я захищатиму докторську з філософії для того, щоб вберегти українські домашні ікони", – розповіла парламентар.

За її словами, ці ікони, писані професійними та народними майстрами по всій Україні, мистецтвознавці називали неканонічними, бо вони відрізнялися теплотою й людяністю, а біблейські персонажі на них зображалися такими, якими їх собі уявляли українці.

"Домашні ікони стояли на шляху еволюції нашої віри від язичництва до християнства і були оберегами родин і осель. Кожна ікона мала й своє призначення – на розум дітям та на виховання цнотливості, на легке народження немовляти та щоб прибувало молоко. В залежності від регіону відрізнявся й зовнішній вигляд ікон, і їх колір, і квіти, і орнаменти, які робили ці ікони незабутніми", – зазначила народний депутат.

Політик повідомила, що зберегла від знищення і від вивезення за кордон понад 5 тис. таких ікон – величезний матеріал для майбутніх наукових досліджень, який сьогодні зберігається у "Замку-музеї Радомишль".

"Заглиблюючись у світ традицій і таємниць обрядової практики української родини, я зрозуміла, як формувалися й виховувалися моральність, життєві принципи, ієрархія родини. До цього моменту ікони вивчали лише релігієзнавці та мистецтвознавці. Перші вивчали ікони з релігійної точки зору, другі – з точки зору техніки виконання та художньої цінності. Але вивчення української домашньої ікони дозволило нам відкрити в ній і новий напрям – філософський", – підкреслила очільниця комітету.

За її словами, понад п’ять годин тривав захист докторської дисертації, які Ольга Богомолець назвала "п'ятьма годинами щастя".

"Ми поринули у захопливий світ духовності наших предків, яким можна мандрувати безмежно довго, щоразу відкриваючи для себе щось нове й дивовижне. Для чого їй ще одна корочка доктора наук – можливо подумаєте ви? Мною рухало бажання відкрити людям новий шар української духовності й культури, забутий у вирі подій буремного ХХ століття. Дуже щаслива тим, що українська домашня ікона – наша духовність, історія та культура, які формували й формують нашу національну ідентичність – тепер захищені від історичного та культурного небуття", – впевнена парламентар.

Вона вважає, що без розуміння закономірностей розвитку нашого суспільства та коренів нашої духовності неможливо побудувати сильну й успішну країну, адже "сила народу зберігається, насамперед, у нашій душі, у серці, у думках".

"Радію перемозі та водночас глибоко сумую, адже мій вчитель Мирослав Попович зовсім трошки не дожив до нашої спільної перемоги. Я пишаюся тим, що була його останнім учнем і дисертантом, і можу продовжити його піклування про збереження того коріння, яке дає силу майбутньому", – завершила Ольга Богомолець.

До речі, Богомолець вимагає терміново розсекретити результати клінічних випробувань ліків.

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