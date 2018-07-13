Большая чистка: Twitter удалил десятки миллионов аккаунтов

Коллаж РБК-Украина

Мировые политики и звезды потеряли миллионы фолловеров в Twitter

Популярный сервис Twitter начал удалять подозрительные аккаунты. Как пишет The New York Times, это делается для того, чтобы пресечь мошенничество в соцсетях.

По состоянию на утро 13 июля у наиболее популярных пользователей количество фолловеров уменьшилось на десятки миллионов.

Например, президент США Дональд Трамп уже потерял 400 тыс. подписчиков. Правда, у американского гаранта все равно осталось более 53 млн фолловеров. А вот предшественник Трампа в Белом доме Барак Обама обеднел на два миллиона подписчиков.

Под "большую чистку" попали и селебретиз. Так, поп-звезда Кэти Перри теперь довольствуется 107 млн подписчиками. Это при том, что до этого за певицей в Twitter следили более 110 млн фолловеров. А у Ким Кардашьян Twitter "отобрал" около 1,7 млн читателей из 60,2 млн.

Интересно, что руководство социальной сети также без потерь не обошлось. Исполнительный директор Twitter Джек Дорси уже признался, что "обеднел" на 200 тыс. юзеров.

Скриншот поста (twitter.com/jack)

Отметим, что Twitter блокирует аккаунты юзеров, которые были уличены в странном поведении: распространении ссылок на ресурсы с фейковыми новостями или большом количестве одинаковых реакций на чужие посты.

К слову, фальшивые Twitter-аккаунты для проведения информационных компаний против США, Украины и других цивилизованных стран часто использует Россия, о чем неоднократно писали мировые СМИ.

Некоторые юзеры, кстати, считают, что блокировка аккаунтов - очень правильная и даже необходимая мера.

"Twitter блокировал меня за агрессию против России. Ну и отлично. По чести, давно пора минимизировать активность населения в социальных сетях - это же абсолютно ненормально, согласитесь", - считает юзер Константин.

Видео: РБК-Украина