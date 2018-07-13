Велика чистка: Twitter видалив десятки мільйонів акаунтів

Колаж РБК-Україна

Світові політики і зірки втратили мільйони фоловерів у Twitter

Популярний сервіс Twitter почав видаляти підозрілі акаунти. Як пише The New York Times, це робиться для того, щоб унеможливити шахрайство в соцмережах.

Станом на ранок 13 липня у найбільш популярних користувачів кількість фоловерів зменшилася на десятки мільйонів.

Наприклад, президент США Дональд Трамп уже втратив 400 тис. підписників. Правда, у американського гаранта все одно залишилося понад 53 млн фоловерів. А ось попередник Трампа в Білому домі Барак Обама збіднів на два мільйони підписників.

Під "велику чистку" потрапили і селебретіз. Так, поп-зірка Кеті Перрі тепер задовольняється 107 млн підписниками. Це при тому, що до цього за співачкою в Twitter стежили понад 110 млн фоловерів. А у Кім Кардашьян Twitter "відібрав" близько 1,7 млн читачів з 60,2 млн.

Цікаво, що керівництво соціальної мережі також без втрат не обійшлося. Виконавчий директор Twitter Джек Дорсі вже зізнався, що "збіднів" на 200 тис. користувачів.

Скріншот поста (twitter.com/jack)

Зазначимо, що Twitter блокує акаунти користувачів, які були викриті в дивній поведінці: поширення посилань на ресурси з фейковими новинами або великій кількості однакових реакцій на чужі пости.

До речі, фальшиві Twitter-аккаунти для проведення інформаційних компаній проти США, України та інших цивілізованих країн часто використовує Росія, про що неодноразово писали світові ЗМІ.

Деякі юзери, до речі, вважають, що блокування акаунтів - дуже правильна і навіть необхідна міра.

"Twitter блокував мене за агресію проти Росії. Ну й чудово. По честі, давно пора мінімізувати активність населення у соціальних мережах - це ж абсолютно ненормально, погодьтеся", - вважає юзер Костянтин.

Відео: РБК-Україна