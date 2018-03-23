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"Бомбил мирное население": скандальный Соловьев отметился очередным истерическим обвинением в адрес Украины

STYLERLIFE        23.03.2018 - 21:16
Фото: Пропагандист Владимир Соловьев (vsoloviev.ru)
Фото: Пропагандист Владимир Соловьев (vsoloviev.ru)

Пропагандист упомянул украинского летчика-героя Владислава Волошина

Ведущий пропагандистский ток-шоу на росТВ Владимир Соловьев отметился очередным истерическим обвинением в адрес Украины и украинцев. Об этом Соловьев заявил в эфире собственной программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1", передает "Обозреватель".

Он считает, что недавно покончивший жизнь самоубийством украинский летчик Владислав Волошин, участвуя в АТО, бомбил мирное население Донбасса.

По его словам, в Украине даже опасаются того, что информация о боевых вылетах Волошина против террористов "ДНР" может стать поводом для приговора для Гаагского трибунала.

"Они, (украинская власть) когда восхваляли застрелившегося в спину летчика Волошина, признали, что он как раз во время АТО бомбил. На что им говорит один из политических украинских лидеров: "Вы что, с ума посходили? Вы себе в Гаагу подписываете приговор!" То есть, вы признали, что использовали против гражданского населения авиацию. Это то, что Украина на протяжении большого количества лет отрицала и говорила, что кондиционеры взорвались. А тут у них Волошин, который бомбил, оказался национальным героем!" – сетует пропагандист.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.

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Теги: росТВ, РосСМИ
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