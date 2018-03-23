"Бомбив мирне населення": скандальний Соловйов відзначився черговим істеричним звинуваченням на адресу України

Пропагандист згадав українського льотчика-героя Владислава Волошина

Ведучий пропагандистський ток-шоу на ростб Володимир Соловйов відзначився черговим істеричним звинуваченням на адресу України та українців. Про це Соловйов заявив в ефірі власної програми "Недільний вечір" на телеканалі "Росія 1", передає "Обозреватель".

Він вважає, що нещодавно покінчив життя самогубством український льотчик Владислав Волошин, беручи участь в АТО, бомбив мирне населення Донбасу.

За його словами, в Україні навіть побоюються того, що інформація про бойових вильотах Волошина проти терористів "ДНР" може стати підставою для вироку для Гаазького трибуналу.

"Вони (українська влада) коли вихваляли який застрелився в спину льотчика Волошина, визнали, що він як раз під час АТО бомбив. На що їм говорить один з українських політичних лідерів: "Ви що, з глузду з'їхали? Ви собі в Гаагу підписуєте вирок!" Тобто, ви визнали, що використовували проти цивільного населення авіацію. Це те, що Україна протягом великої кількості років заперечувала і говорила, що кондиціонери вибухнули. А тут у них Волошин, який бомбив, виявився національним героєм!" – нарікає пропагандист.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві в неділю, 18 березня 2018 року, застрелився у власній квартирі керівник обласного аеропорту, льотчик-герой Владислав Волошин.

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