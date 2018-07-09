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"Боялась спать": нашествие тараканов в запорожской больнице испугало пациентов (видео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 11:20
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Насекомые в больнице Запорожья возмутили пользователей социальных сетей

В запорожской городской клинической больнице №5 пациенты пожаловались на огромное количество насекомых в палате. Соответствующее видео опубликовала на своей Facebook-странице местная жительница Надежда Писаренко.

"Так случилось, что попали мы с Софией в пятую горбольницу взрослую. Всю ночь я не спала - дежурила, чтобы "они" не ползали по Соне. 63 штуки - это убитых мной с 20:00 до 02:00, потом просто устала считать, а сколько я не догнала..." - написала женщина.

При этом она отметила, что "это все при включенном свете".

"Они" не боятся и чувствуют себя "царьками". Медперсонал устал бороться с существами-коллегами, а руководство кормит обещаниями о дезинфекции. В общем, не болейте и не попадайте в больницы!" - резюмировала Надежда.

 

Так случилось, что попали мы с Софией в 5 гор/больн.взрослую. Всю ночь я не спала- дежурила, что бы "они", не ползали по Соне. 63 шт-это убитых мной с 20:00 -02:00, потом просто устала считать,а сколько я не догнала... Это все при включенном свете, "они" не боятся и чувствуют себя "царьками". Мед.персонал устали бороться с существами -коллегами, а руководство кормит обещаниями о дезинфекции. Вообщем, не болейте и не попадайте в больницы !

Опубліковано Nadezhda Pisarenko Субота, 7 липня 2018 р.

Видео с больницы (facebook.com/stoyanova.nadya)

В комментариях к видео пользователи сети пишут, что "тараканы в больниц -несопоставимое словосочетание".

"О, за сколько лет, вижу, ничего не изменилось", - написала Яна Гарсеева.

Правда некоторые горожане отмечают, что в других отделениях больницы - все стерильно.

Скриншот комментариев (facebook.com/stoyanova.nadya)

Скриншот комментариев (facebook.com/stoyanova.nadya)

Видео: РБК-Украина

Ранее в сети возмутились нашествием тараканов в больнице Каховки.

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Теги: больница, тараканы
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