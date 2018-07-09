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"Боялася спати": нашестя тарганів у запорізькій лікарні налякало пацієнтів (відео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 11:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Комахи в лікарні Запоріжжя обурили користувачів соціальних мереж

У запорізькій міській клінічній лікарні №5 пацієнти поскаржилися на величезну кількість комах в палаті. Відповідне відео опублікувала на своїй Facebook-сторінці місцева мешканка Надія Писаренко.

"Так сталося, що потрапили ми з Софією в п'яту міськлікарню дорослу. Всю ніч я не спала - чергувала, щоб "вони" не повзали по Соні. 63 штуки - це убитих мною з 20:00 до 02:00, потім просто втомилася рахувати, а скільки я не догнала..." - написала жінка.

При цьому вона зазначила, що "це все при включеному світлі".

"Вони" не бояться і відчувають себе "царьками". Медперсонал втомився боротися з істотами-колегами, а керівництво годує обіцянками про дезінфекцію. Загалом, не хворійте і не потрапляйте в лікарні!" - резюмувала Надія.

 

Так сталося, що потрапили ми з Софією в 5 гір/больн.дорослу. Всю ніч я не спала - чергувала, що б "вони", не повзали по Соні. 63 шт-це убитих мною з 20:00 -02:00, потім просто втомилася рахувати,а скільки я не догнала... Це все при включеному світлі, "вони" не бояться і відчувають себе "царьками". Мед.персонал втомилися боротися з істотами -колегами, а керівництво годує обіцянками про дезінфекції. Вообщем, не хворійте і не потрапляйте в лікарні !

Опубліковано Nadezhda Pisarenko Субота, 7 липня 2018 р.

Відео з лікарні (facebook.com/stoyanova.nadya)

У коментарях до відео користувачі мережі пишуть, що "таргани в лікарнях -недопустиме словосполучення".

"О, за скільки років, бачу, нічого не змінилося", - написала Яна Гарсєєва.

Правда деякі городяни відзначають, що в інших відділеннях лікарні - все стерильно.

Скріншот коментарів (facebook.com/stoyanova.nadya)

Скріншот коментарів (facebook.com/stoyanova.nadya)

Відео: РБК-Україна

Раніше в мережі обурилися нашестям тарганів у лікарні Каховки.

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Теги: больница, тараканы
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