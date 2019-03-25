Гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет в любви

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года (коллаж РБК-Украина)

Любовный гороскоп на неделю - астрологи советуют быть активными

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта - время убывающей луны, благоприятно во всех смыслах для отношений: разжигайте старые чувства, начинайте новые и не бойтесь экспериментировать, советуют астрологи.

В то же время астрологи говорят, что не стоит принимать важные решения и делать серьезные покупки. Решения могут быть ошибочными, а приобретенные вещи, особенно компьютерная техника, телефоны, телевизоры - могут оказаться с дефектом. В данный период люди более рассеянны и часто не обращают внимание на важные детали.

ОВЕН

Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую страсть. Это оживит существующие отношения. Сейчас время для проявления мудрости и терпения. Если вы уже давно пребываете в поисках любви, приостановите их. Судьба найдет вас сама вскоре. Все произойдет быстро и совсем не так, как вы представляли. Выходные, если выпадет такая возможность, проведите с друзьями на природе.

ТЕЛЕЦ

В ЗАГС сейчас точно спешить не стоит. Вам нужно время, чтобы проверить отношения. Некоторые представители знака будут страдать в любовном треугольнике. Чем раньше вы определитесь, тем лучше! От любых ссор сейчас постарайтесь воздержаться. Не тратьте деньги на ненужные подарки для других. Приберегите их на собственный черный день. Сейчас на работе не будет особых финансовых бонусов, надейтесь только на зарплату.

БЛИЗНЕЦЫ

Закончив старые отношения, не спешите начинать новые. Вам нужен отдых. Близнецам, которые давно счастливы в любви, рекомендуется как можно больше времени сейчас уделять второй половине. Так вы не пропустите изменения в любимом человеке. Дополнительные флирты сейчас нежелательны. Наслаждайтесь тем, что есть. Если будет возможность, путешествуйте, занимайтесь саморазвитием.

РАК

Даже не пытайтесь подумать о романе на стороне. Все тайное обязательно станет явным! Лучше попробуйте спасти существующие отношения: это возможно. Если чем-то недовольны, говорите партнеру об этом прямо. Прочитать ваши мысли он, к сожалению, не сможет. Если конфликта не избежать, не пасуйте, откройте все карты, признайтесь, что вас больше всего волнует.

ЛЕВ

Выяснение отношений в данный период будет не избежать. Постарайтесь пройти через это с минимальными потерями. Некоторым Львам сейчас лучше отдохнуть от партнера: предложите ему этот вариант. Выходные проведите с любимыми. Поддержку в трудную минуту лучше искать среди друзей. Вас также ждут дополнительные денежные поступления. Их вы совсем не ждали, поэтому такой бонус будет очень для вас приятным.

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года (коллаж РБК-Украина)

ДЕВА

Главное правило для вас сейчас: если уже сделали выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а не ищите в нем недостатки. Во второй половине недели вас могут ожидать разочарования. Не зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба ждет вас в другом месте. Деньги к вам посыплются дождем. Не жалейте для себя ничего. Отправляйтесь за покупками и смело тратьте деньги.

ВЕСЫ

Присмотритесь к своим старым знакомым. Может, среди них есть ваша будущая судьба? Одиноким Весам рекомендуется чаще бывать в компаниях и общественных местах. А женатым - быть терпеливыми в браке. Помните: от вашей мудрости зависит многое. Сейчас вы можете подписать очень выгодный контракт, который принесет много дивидендов в будущем.

СКОРПИОН

Чтобы встретить суженого, вам придется пересмотреть собственные взгляды. Будьте осторожны в выборе партнера, соглашаться на первого встречного точно не стоит: велик шанс ошибиться. Во второй половине недели вас ожидает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней. Она будет результативной и позволит вам заработать. На выходные лучше побыть дома, почитать любимую книгу или посмотреть комедию.

СТРЕЛЕЦ

Почему бы вам не отправиться в романтическое путешествие со второй половиной? Стройте планы! В паре постарайтесь передать бразды правления в руки второй половинки. Особых финансовых поступлений не ожидается. Но вам будет хватать денег, заработанных в прошлом. Поэтому, если есть желание, тратьте, но с умом.

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года (коллаж РБК-Украина)

КОЗЕРОГ

Не верили в любовь с первого взгляда? Но именно она может случиться с вами сейчас. Яркие эмоции и буйная страсть обеспечены! Козерогам, которые уже состоят в браке, звезды советуют как можно больше времени проводить с семьей. Это поможет укрепить союз. Вы сейчас думаете о деньгах. Подождите, не все сразу. На ваши потребности необходимая сумма у вас всегда есть.

ВОДОЛЕЙ

Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, придется проявить терпимость к недостаткам любимого. Для начала нового романа научитесь впускать в свою жизнь людей. Будьте открыты, чтобы вас заметили, и не пугайтесь чувств, которые могут нахлынуть. Берегите силы и внутренний потенциал, не переутомляйтесь.

РЫБЫ

Времени и сил на любовные интриги вам будет не хватать. Как итог - недовольство второй половины. Одинокие Рыбы вряд ли могут рассчитывать на судьбоносные встречи, но присматриваться к окружающим стоит! В данный период нежелательно заключать брак. На работе у вас все будет хорошо. Ваши старания наконец-то по достоинству оценят и наградят.

Ранее мы сообщали, что астрологи назвали три знака Зодиака, которые находятся под постоянным и пристальным вниманием своих Ангелов-хранителей и поэтому удача не просто сопутствует им во всех делах, но они также защищены от крупных неприятностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что жизнь этих знаков Зодиака кардинально изменится в 2019 году. Кому-то повезет больше, а кому-то - меньше, но в любом случае представителям этих знаков нужно быть во всеоружии.