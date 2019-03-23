Жизнь этих знаков Зодиака кардинально изменится в 2019 году

Гороскоп на 2019 год - какие знаки Зодиака ожидают перемены (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп для этих знаков Зодиака говорит, что им следует приготовиться к переменам

Гороскоп для знаков Зодиака, жизнь которых сильно изменится в 2019 году, от ведущих астрологов говорит, что некоторые изменения будут в лучшую сторону, некоторые - в худшую. В этом году для пяти представителей зодиакального созвездия жизнь приготовила разные сюрпризы.

Независимо от того, какие перемены ожидают вас, астрологи советуют быть к ним готовыми и уделить остаток этого года на подготовку к грядущим новшествам. Будьте готовы к тому, что вам придется отпустить все то, что удерживает вас на месте, советуют астрологи.

Телец

Вас ждут глобальные изменения в этом году. Хотя вы и не любите перемены и непредсказуемость, вам придется принять этот факт. Изменения подарят вам многочисленные возможности попробовать в жизни что-то новое, чего вы никогда не пробовали. Вам нужно не терять уверенность в себе и мужество, возможно, вам даже выпадет шанс встретить свою настоящую любовь в 2019 году.

Лев

2019 станет для вас годом, полным перемен в лучшую сторону. Для достижения поставленных целей вы сделаете все шаги. Это конечно же будет далеко не просто, так что вы должны быть готовы к неудачам. Вам нужно верить в то, что у вас есть все необходимое для того, чтобы справиться со всеми испытаниями, которые вам уготовали звезды.

Гороскоп на 2019 год - какие знаки Зодиака ожидают перемены (коллаж РБК-Украина)

Дева

Также, как и Тельцы, вы не любите непредсказуемость и перемены. Но вам все же стоит подготовиться к изменениям в 2019 году. Вам нужно отпустить все страхи и неуверенность в себе. Не упустите шанс начать что-то новое в этом году. У вас еще очень много времени, чтобы достичь желаемого.

Козерог

В этом году вы изменитесь внутренне. Как Козерог, вы предпочитаете действовать обдуманно и методично. Но в 2019 году вы будете более открыты для рисков и смелых поступков. Вы будете часто выходить из своей зоны комфорта, хотя вы и не очень это любите. Но самое странное то, что вам это понравится.

Рыбы

В 2019 вас ждут изменения в лучшую сторону. Считайте себя счастливчиком. Вам следует забыть обо всех своих сомнениях и неуверенности в себе. Астрологи говорят, что в этом году будет развиваться ваша сила воли. Вы больше не позволите никому манипулировать вами. Вы сможете постоять за себя и возьмете то, что заслуживаете.

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