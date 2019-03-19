Патологические изменщицы: самые неверные знаки Зодиака среди женщин

Гороскоп самых неверных знаков Зодиака среди женщин (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп самых неверных представительниц Зодиака подскажет их мужчинам, как удержать этих своевольных девушек

Гороскоп самых неверных женщин среди знаков Зодиака конечно же не является призывом к осуждению, как и призывом к действию. Но все же астрологи выделяют, как наиболее верных жен среди знаков Зодиака, так и шесть знаков, представительницы которых более склонны к "походу налево".

№6 Козерог

Несмотря на то, что Козерог - это земной знак, девушек, рожденных под этим созвездием, сложно назвать верными. А если точнее, они будут с вами, если их все устраивает. К примеру, если у женщины-Козерога богатый муж, она будет ему верна. Но если этого не станет, она уйдет. К слову, им самим может не понравиться их проступок, поэтому мужа Козероги выбирают очень тщательно.

№5 Телец

Представительницы этого знака - честолюбивые дамы, которые имеют явную склонность к изменам, потому что они, как правило, заглядываются на других мужчин. Пока они чувствуют влюбленность, они принадлежат одному мужчине, но потом становятся более падкими на комплименты и внимание других, поскольку у них в крови любовь к динамике. Единственный способ удержать женщину-Тельца - это постоянно поддерживать ее интерес. Нужно показать, что вас легко потерять, тогда дама-Телец будет с вами.

№4 Рыбы

Рыбы, может, и не будут вам изменять в прямом смысле слова, но флиртовать они будут точно. Девушки, рожденные под этим Знаком, могут изменить мужчине, с которым у них не очень долгие отношения или неясные в каком-то смысле. Если Рыбы не уверены в своем партнере, то нарушения верности не миновать. Если вас это утешит, то представительницы этого Знака не чувствуют ничего к тем, с кем вам изменяют.

Гороскоп самых неверных знаков Зодиака среди женщин (фото: unsplash.com)

№3 Весы

Этот воздушный Знак Зодиака очень эмоционален, весьма динамичен, ревнив и склонен к интрижкам на стороне. Представительницы этого знака не считают измену большой проблемой до тех пор, пока их мужчина о ней не знает. Подавляющая доля измен Весов приходится на добрачный период. Если вы не в браке с Весами, то такие дамы искать другого мужчину будут постоянно. Их, как и Тельцов, останавливает от измен только брак, дети, повышенный контроль и постоянная влюбленность.

№2 Скорпион

Они красивые и харизматичные, эмоциональные, но их измены не поддаются логическому объяснению. Есть, несомненно, представительницы этого Знака, которые не будут лгать своему мужчине никогда, но среди дам-Скорпионов больше половины тех, кто может изменить просто так, без всякой задней мысли. Иногда они таким образом проверяют чувства на прочность, что не имеет никакого смысла.

№1 Близнецы

Близнецам игра в любовь может надоесть в любой момент. Эти дамы настолько непредсказуемы, что просто диву даешься. Они могут изменить на любом этапе отношений, даже если вы женаты или просто давно вместе. Если у вас есть дети, то знайте, что девушек-Близнецов это не остановит в поиске новых приключений и ощущений. Они возвращаются назад, причем не только к вам. Такое ощущение, что они хотят владеть всеми мужчинами одновременно.

Напомним, мы информировали о том, что нельзя хранить в кошельке, чтобы не навлечь беду на себя и своих близких.

А также сообщали, как подобрать кошку по знаку Зодиака, чтобы соседство с домашним любимцем стало приятным партнерством.

Ранее мы писали о том, как узнать свою судьбу в день весеннего равноденствия, которое состоится в ночь на 21 марта.