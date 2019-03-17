Как подобрать кошку по знаку Зодиака: советы астрологов

Гороскоп совместимости знаков Зодиака с породами кошек (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп подскажет, как не прогадать с выбором домашнего любимца

Гороскоп совместимости вашего знака Зодиака поможет Вам выбрать питомца, который буде соответствовать Вашему характеру. Как у представителей каждого знака Зодиака, так и у представителей разных пород кошачьих, есть свои особенности, говорят астрологи. К примеру, кошка, которая прекрасно уживется с интровертным Раком, покажется скучной и ленивой огненному Овну.

Овен

Непоседливые Овны вряд ли "сойдутся" со спокойной, любящей поспать кошкой. Астрологи советуют им обратить внимание на активных, игривых бирманских кошек с яркой окраской. С таким компаньоном Овны точно не соскучатся.

Телец

Тельцам подойдут кошки персидской породы. Они умны и упрямы под стать своим хозяевам, имеют независимый характер, и в то же время преданны и нежны по отношению к тем, кого считают своей семьей. Также поверье гласит, что именно персы приносят в дом материальное благополучие.

Близнецы

Общительным Близнецам хорошую компанию составит шотландская вислоухая кошка. Ее игривый нрав и умение приспосабливаться к любым жизненным обстоятельствам подойдет непоседливым представителям этого созвездия.

Рак

Чувствительным Ракам вряд ли придутся по нраву непоседливые кошки. Для них лучшей породой станет сибирская кошка. Самодостаточные и спокойные, они басовитым мурлыканьем быстро успокоят впечатлительных Раков, а их густая шерстка послужит отличной релаксацией.

Гороскоп совместимости знаков Зодиака с породами кошек (сибирская кошка, фото: facebook.com)

Лев

Царственным Львам придутся по нраву мейн-куны. Самые крупные представители семейства кошачьих будут прекрасным украшением дома, а также станут отличными друзьями и компаньонами Львов. Эти кошки признают только лидеров, а значит, обязательно полюбят хозяина-Льва.

Дева

Представителям этого знака подойдут бенгальские кошки. Красота, изящные манеры, пронзительные глаза и высокий интеллект делают этих животных желанными питомцами для практичных людей. Девы быстро подружатся с бенгальской кошкой, несмотря на их своенравие.

Весы

Весам стоит обратить внимание на ангорских кошек. Они сочетают в себе прекрасный характер, гармонию и великодушие, свойственные самим Весам. Эти питомцы скрасят самый пасмурный вечер и будут верными друзьями. Особенно стоит обратить внимание на представителей породы с разноцветными глазами.

Гороскоп совместимости знаков Зодиака с породами кошек (ангорская кошка, фото: facebook.com)

Скорпион

Скорпионам подойдут грациозные сиамские кошки, обладающие железным характером. Эти бесстрашные животные славятся способностью защищать хозяина и его имущество, а значит, прекрасно уживутся с отважными Скорпионами.

Стрелец

Общительным Стрельцам нужно обратить внимание на курильских бобтейлов. Эта порода обладает всеми необходимыми качествами, присущими Стрельцам: общительностью независимостью, отважностью и высоким интеллектом.

Козерог

Непростой характер Козерогов сможет вытерпеть не каждый, но тайской кошке это под силу. Она под стать хозяину упряма и несговорчива, однако, выбрав себе "вожака", остается преданной до конца своих дней.

Водолей

Водолеи отличаются оригинальностью, и им астрологи рекомендуют обратить внимание на балинезийскую породу кошек. Эти питомцы привязываются к своему хозяину, не прочь "почудить" вместе с ним. Эти кошки очень ласковы и легко поддаются дрессировке.

Рыбы

Чувствительным Рыбам нравится все загадочное, манящее своей неизвестностью. Им стоит обратить внимание на экзотов, оригинальная внешность и "совьи глаза" которых никого не оставят равнодушным.

Гороскоп совместимости знаков Зодиака с породами кошек ("экзот", фото: facebook.com)

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