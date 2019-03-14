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Уникальные сверхспособности: какие знаки Зодиака могут совершать невозможное

STYLERЖизнь    14.03.2019 - 07:22
Уникальные сверхспособности: какие знаки Зодиака могут совершать невозможное
Коллаж РБК-Украина

Некоторые знаки Зодиака могут лечить людей и останавливать бушующие стихии

Знаки зодиака имеют огромное влияние на нашу жизнь и иногда даже больше, чем мы думаем. Почти у каждого человека есть свои собственные уникальные способности, но оказывается некоторые из них напрямую связаны с тем, под каким знаком зодиака родился человек.

Тельцы умеют притягивать к себе деньги и финансовую удачу. Для того, чтобы эта способность активизировалась, рожденным под знаком Тельца нужно всего лишь визуализировать деньги, и удача поплывет к ним в руки. Также астрологи утверждают, что Тельцы очень удачливы в лотереях и в казино, а аферисты стараются держаться поближе к представителям этого знака, чтобы словить финансовую удачу за хвост.

Еще один талант Тельца – это травы. Они умеют с ними договариваться и лечить людей.

Раки обладают даром экстрасенсорики. Они очень чувствительны к энергетике других людей и могут быстро почувствовать тех, с кем не стоит связываться. Кроме того, представители этого знака склонны к тому, чтобы видеть будущее, например, в снах.

Весы умеют договариваться с природой. Они могут избавить человека от головной боли, которая связана с магнитными бурями, способны избавить от морской болезни. А если представители этого знака начинают развивать свои способности, то они могут даже управлять погодными условиями. Также им подчиняются камни и драгоценные металлы.

А вот Водолеи умеют вытягивать энергию. При чем, как позитивную, так и негативную. Если Водолей захочет быть полезным людям, то он сможет заниматься врачеванием и исцелением души человека. Если обладатель этого знака не очень хороший человек – то он становится самым настоящим энергетическим вампиром.

Напомним, ранее мы писали о том, под каким знаком зодиака рождаются самые лучшие жены.

А также рассказывали о том, какие пары по знакам зодиака совершенно не подходят друг другу.

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