Совместимость знаков Зодиака: какие пары обречены на расставание

Коллаж РБК-Украина

Узнав совместимость по знаку Зодиака, вы сможете понять, есть ли у вашей пары совместное будущее

Гороскоп совместимости 2019 для всех знаков Зодиака поможет узнать, есть ли будущее у вашей пары. Астрологи составили рейтинг пар, который желательно изучить перед тем, как связывать себя семейными узами.

Лев и Овен

Сильный и властолюбивый Лев не сможет стать подходящей парой для эксцентричного Овна. Представители этих знаков - яркие личности, которые, находясь в паре, способны подавить друг друга.

Козерог и Рыбы

Дело в том, что Рыбы по своей природе загадочные и эмоциональные, тогда как Козероги - сильные и харизматичные. Им будет крайне тяжело жить бок-о-бок. Например, непрактичность Рыб будет сильно раздражать их спутников.

Близнецы и Телец

В основном Близнецы - это яркие, жизнерадостные и творческие натуры. А вот для Тельцов очень важен домашний уют и постоянство. Поэтому домоседам Тельцам будет почни невозможно ужиться с экспериментаторами Близнецами. Им будет или скучно вместе, или же союз разрушат постоянные скандалы.

Весы и Скорпион

Очень редко когда такой союз держится долго. При чем чаще всего гармония рушится из-за упрямства и поперечности Скорпиона. К тому же Скорпион - очень сложный тип, всю жизнь не снимающий маски. А это очень тревожный звоночек для романтиков и чувствительных натур, коими являются Весы.

Ранее астрологи составили любовный гороскоп на март, который подскажет, представителям каких знаков Зодиака стоит быть осторожнее в амурных вопросах.