Амур отвернется: каким знакам Зодиака не подфартит в любви

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Любовный гороскоп подскажет, как не "ошпариться" некоторым знакам Зодиака

Любовный гороскоп на март 2019 подскажет, представителям каких знаков Зодиака стоит быть осторожнее в амурных вопросах и лучше не строить слишком высоких воздушных замков - так как можно здорово ушибиться при падении.

Астрологи составили на неделю прогноз и выяснили, что звезды не сулят особых свершений в любви для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб. Рожденным под этими созвездиями уместнее будет спокойнее отнестись к возможным неудачам в интиме и ценить те отношения с возлюбленными, что есть на сей момент.

Телец

С 11 по 17 марта Уран повлияет на эмоциональную составляющую ваших отношений с близким человеком. Мелкие разногласия по пустяковым вопросам могут вылиться в серьезную ссору. Поэтому старайтесь сдерживаться, дышите глубже и не поддавайтесь на провокации, а попробуйте отыскать нужный баланс. Во второй половине недели звезды готовят для Тельцов сюрприз - кто-то дорогой вам из "прежней жизни" может появиться на горизонте и выйти на контакт. Сохраняйте бдительность в подогретых Ураном эмоциях, чтобы в пылу радости от случайной встречи тем самым не ранить избранника или избранницу. Приревнует - так мало не покажеться.

Девы

На неделе астрологи рекомендуют предствителя этого знака Зодиака также помнить об осторожности. В общении с дорогим вам человеком взвешивайте слова и не делитесь "наполеоновскими" планами. Близкие воспримут их всерьез, а звезды в этот период не совсем на вашей стороне. То же самое можно сказать для тех Дев, кто только пытается завоевать любовь пассии - негативное влияние Меркурия не сулит для выстраивания новых отношений ничего хорошего. С 11 по 17 марта будет полезнее в любовных вопросах мыслить наперед, но не пытаться реализовывать задуманное - для этого отлично подойдет следующая неделя.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Скорпион

Данный период для Скорпионов на любовном поприще станет весьма нервным. Марс в Тельце поспособствует излишней самоуверенности, которая на практике может оказаться просто мнительностью. У рожденных под созвездием Скорпиона на неделе в отношениях с близким человеком высока вероятность возникновения разногласий и даже вспышки ссор. Помните, что чрезмерная эмоциональность иногда способна сильно ранить близкого. Для тех Скорпионов, кто только неровно дышит в сторону возлюбленного и выстраивает отношения - астрологи прогнозируют временное затишье на амурном фронте. Лучше еще раз обдумать, как подойти к любимой/ому.

Рыбы

Неделя с 11 по 17 марта едва ли станет для вас "рыбной". Рожденным под этим знаком Зодиака из-за влияния Марса в Тельце стоит обратить внимание на внутреннюю дисциплину, в противном случает вас может круто занести не в том направлении, и высок риск вскоре "ошпариться". Ваши порывы в эту неделю могут обернуться новыми иллюзиями. Как и в предыдущем случае, звезды на следующей неделе будут для вас ярче и благосклоннее в вопросах любви.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака найдут любовь уже в марте.

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