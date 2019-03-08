Дарите любовь: каким знакам Зодиака сегодня повезет на амурном фронте

Любовный гороскоп на 8 марта для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Астрологи советуют сегодня быть осторожными и постараться избежать выяснения отношений

Любовный гороскоп в Международный женский день "8 марта" сулит Овнам яркие романтические события, Девы погрузятся в фантазии, а вот Близнецам астрологи советуют умерить свой пыл, а Львам звезды и вовсе предрекли конфронтацию на амурном фронте, что касается Весов, то им сегодня, возможно, придется повыяснять отношения.

Астрологи советуют сегодня дарить любовь своим половинкам и избегать выяснения отношений и конфронтаций.

Овен

Звезды говорят о том, что скоро в ваши отношения придет множество ярких романтических событий. В полной мере насладитесь этой атмосферой, но не пытайтесь торопить события.

Телец

Если в Ваших отношениях с партнером возникнет какая-то сложная ситуация, то Вы сумеете безошибочно подгадать идеальный момент, чтобы ее разрешить - и с легкостью справитесь с этой задачей.

Близнецы

Сегодня в Вас особенно разыграется спонтанная и игривая сторона натуры, но Ваша половинка может за Вами не поспевать. Поэтому время от времени Вам будет необходимо брать себя в руки и проявлять должную выдержку.

Рак

Этот день прекрасно подходит для того, чтобы проявить поэтическую сторону своей натуры. Дайте волю своей креативности в общении с партнером, и Ваши красноречивые слова произведут на него глубочайшее впечатление.

Лев

Похоже, что сегодня Ваше общение с партнером легко будет принимать весьма напряженный оборот, и в итоге между вами может даже вспыхнуть острый конфликт.

Дева

Вы будете преисполнены множества ярких фантазий в личной жизни, но порой они будут затмевать собой ту реальность, на которой Вам сейчас стоит сконцентрировать свое внимание.

Любовный гороскоп на 8 марта для всех знаков Зодиака (фото:pixabay.com)

Весы

В последнее время Вы очень много размышляли о своей личной жизни, но Вы пока не вполне готовы поделиться своими открытиями с партнером. Вы чувствуете, что Вам нужно еще время, чтобы разобраться в своих мыслях.

Скорпион

Если сегодня в Ваших отношениях с партнером будут постоянно возникать какие-то недоразумения, то будьте готовы открыто обсудить эту проблему. И не расстраивайтесь, если Вам не удастся разрешить ее сразу же.

Стрелец

Вы вынашиваете амбициозные и страстные планы в личной жизни. Однако им может не хватать практичности, особенно если Вы хотите быстро добиться прогресса в отношениях с человеком, которым Вы сейчас увлеклись.

Козерог

Дайте волю своей любознательности, и она поможет Вам открыть массу новых горизонтов на амурном фронте или перевернуть новую страницу Ваших отношений с нынешним партнером.

Водолей

Вы решите пересмотреть или вовсе снять какие-то ограничения в Ваших отношениях с любимым человеком, чтобы они больше не вызывали у Вас ощущение стеснения.

Рыбы

В Вас разыграется любознательность, и Вы решите пересмотреть ряд убеждений или идеалов, которые Вы вынашивали. Скорее всего, это будет обусловлено тем, что Ваши желания на амурном фронте претерпели определенные изменения.

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