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Финансовый шок: какие знаки Зодиака потеряют деньги в марте

STYLERЖизнь    06.03.2019 - 06:44
Финансовый шок: какие знаки Зодиака потеряют деньги в марте
Финансовый гороскоп (иллюстративное фото)

Финансовый гороскоп на март сулит неприятности некоторым знакам Зодиака

Финансовый гороскоп на март 2019 сулит удачу далеко не всем знакам Зодиака. Кое-кто, к большому сожалению, понесет убытки в текущем месяце.

Телец

В марте звезды предсказывают Тельцу неурядицы в рабочей сфере, которые окажут негативное влияние не только на карьерный рост, но и на финансовое положение. Следует не ввязываться в сомнительные сделки и поднапрячься, чтобы не потерять свое рабочее место.

Лев

Звезды просто кричат вам: отложите крупные покупки на апрель! Но разве Львы послушаются? За необдуманные покупки в первой половине месяца вы будете расплачиваться как минимум до лета. Кроме того, возможно вас "кинут" на деньги. При чем, это будут люди, от которых вы точно такого не ожидали. 

Скорпион 

В марте Скорпионы-бизнесмены могут крупно "прогореть", если вложат деньги в личный бизнес. Звезды советуют представителям этого знака быть предельно осторожными - вероятность травм в марте очень высока. Это может повлечь за собой расходы на дорогостоящее лечение. 

Добавим, что с 6 по 28 марта все знаки Зодиака так или иначе будут чувствовать негативное влияние ретроградного Меркурия. В этот период астрологи советуют быть очень осторожными в принятии важных решений - как на работе, так и в семье.

Кстати, недавно астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака и составили любовный гороскоп на март 2019

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