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Амурные приключения: эти знаки Зодиака найдут любовь уже в марте

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 21:00
Амурные приключения: эти знаки Зодиака найдут любовь уже в марте
Коллаж РБК-Украина

Каким знакам повезет в амурных делах в марте

Весна это период гормонального всплеска, обновления энергетики и любви. Любовный гороскоп на март 2019 сулит удачу в амурных делах для знаков Зодиака. Для каких именно - знают астрологи.

Рак

У Раков есть великолепный шанс встретить любовь всей своей жизни уже в этом месяце. Особенно звезды будут сопутствовать в этом плане с 7 по 9 марта. Главное, не противтесь тенденциям и довертесь течению жизни! Но астрологи советуют: постарайтесь отличить настоящую любовь от простой энергетической привязки.

Лев

Львов в марте ждет множество спонтанных знакомств. Если вы ищете свою вторую половинку - у вас появился отличный шанс ее найти. Кстати, уже семейным Львам в первой половине месяца удастся выйти из кризиса.

Скорпион

Скорпионов ждут позитивные перемены в отношениях. Но не откладывайте амурные планы, ведь этот месяц - крайне удачен для романтических знакомств. 

Рыбы

Личная жизнь Рыб скоро изменится. Но все же не стоит принимать поспешных решений. Просто вы должны быть уверенны в себе и держать позитивный настрой.

Ранее мы рассказывали вам о том, какие знаки Зодиака разбогатеют в марте.

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