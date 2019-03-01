Встречаем весну правильно: гороскоп от экстрасенсов

Гороскоп на 1 марта от экстрасенсов для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Экстрасенсы дают краткие и точные советы, которые помогут успешно встретить весну

Гороскоп на начало весны, 1 марта, от экстрасенсов подскажет всем знакам Зодиака, что делать в этот день, что достичь поставленных целей. При чем для каждого знака они дают конкретный совет, пишет СТБ.

Овен. В первый день весны экстрасенсы советуют Вам позвонить старому другу, с которым вы сможете вспомнить свои былые приключения.

Телец. Любовный фронт 1 марта не принесет изменений. Экстрасенсы советуют Вам быть внимательнее к второй половинке. Ей может показаться, что вы к ней совсем равнодушны.

Близнецы. Вам советуют взяться за решение финансовых проблем. Потому что постоянное откладывание на потом только усложняет ситуацию.

Рак. Экстрасенсы советуют Вам навестить родителей или хотя бы порадовать их звонком. Потому что часто Вы даже и не задумываетесь, насколько это важно для них.

Лев. Проведите день с детьми, советуют экстрасенсы. Поиграйте с ними, получайте удовольствие от жизни так, как умеют это дети. Это поможет вам вспомнить детство, а дела подождут.

Дева. Сегодня Вам надо говорить всем выпадающим возможностям "да". Отбросьте сомнения в сторону, ловите все шансы, которые дарит Вам жизнь.

Гороскоп на 1 марта от экстрасенсов для всех знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Весы. Экстрасенсы советуют говорить любимым о своих чувствах. Пусть Вас это не пугает, ведь Вы ничего не теряете.

Скорпион. Сегодня Вам стоит прогуляться в тишине и одиночестве. Вы сможете понять истинные причины того, что происходит в Вашей жизни.

Стрелец. Экстрасенсы советуют Вам обратиться к отцу за советом. Он точно знает, какие слова лучше подобрать.

Козерог. Вам советуют посмотреть в зеркало и сказать себе, что вы красивы. Достаточно убеждать себя в обратном!

Водолей. Сегодня Вы будете в центре внимания, если есть планы на вечер, смело делайте все задуманное!

Рыбы. Экстрасенсы говорят, что сегодня Вы будете в сомнениях. Вы не до конца можете понять, чего сами хотите. Скоро вам придется это выяснить.

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