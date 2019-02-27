Ретроградный Меркурий наступает: что не стоит делать украинцам в марте

Коллаж РБК-Украина

Эксперты рассказали, чем опасен этот период для жителей планеты

Ретроградный Меркурий посетит нашу планету в 2019 году три раза и ближайший сложный период выпадает на март месяц, с 5-го по 28-е марта. О том, что не стоит делать в этот период и как обезопасить себя от негативного воздействия, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок в своем комментарии для издания "Факты".

Она объяснила, что ретроградный период – это когда планеты начинают двигаться не в прямом направлении, а в обратном, что отображается на жизни людей различными способами. В 2019 году таких периодов будет три: с 5 по 28 марта, с 8 июля по 1 августа и с 30 октября по 20 ноября.

Валентина Виттрок предупредила, что ретроградное положение планет в первую очередь сильно влияет на общение между людьми и на информационные потоки. Люди склонны перекручивать информацию, лгать, выражаться непонятно – особенно непонимание может возникнуть во время переписок.

"Впрочем, самым неприятным является то, что вы можете все написать безупречно и правильно — без грамматических ошибок, расставив знаки препинания там, где они должны быть, а человек, к которому вы обращаетесь, воспримет все с точностью до наоборот. Такой вот под влиянием ретроградного Меркурия у него случится "заскок", - предупредила астропсихолог.

Она порекомендовала отложить на некоторый период заключение важных сделок, оформление серьезных договоров, а если избежать этого невозможно – то тщательно проверять каждую букву в документах.

Также она рассказала украинцам, чего не стоит делать категорически в период ретроградного Меркурия.

"Покупать движимое и недвижимое имущество и даже домашних животных: автомобиль, приобретенный во время ретроградного Меркурия, окажется со скрытым браком, дом — негодным для проживания, а собака или кот — больными или с подпорченной родословной. Под знаком ретроградного Меркурия категорически не рекомендуется приобретать разного рода механические вещи, приборы, компьютеры и программное обеспечение: все это будет плохо работать, постоянно ломаться и выходить из строя. Не стоит в этот период отправляться в дальние поездки, потому что Меркурий является управляющим путешествий и всех, без исключения, видов транспорта. Если же вы все-таки отважитесь на вояж, будьте готовы к накладкам с бронью номера в отеле, к задержкам рейсов и поломке техники", - предупредила астропсихолог.

Из знаков зодиака Валентина Виттрок выделила Близнецов и Деву – по ее словам, именно эти знаки страдают от воздействия ретроградного Меркурия более всего. Если представители этих знаков не подготовятся к сложному периоду, то в их жизни может наступить хаос.

Кроме того, астропсихолог дала рекомендации о том, как подготовиться к сложному периоду и как избежать излишнего перенапряжения.

"Во время ретроградного Меркурия люди становятся забывчивыми, они не помнят, куда положили ту или иную вещь, поздно вспоминают о назначенных встречах, поэтому опаздывают на них. Привычное мышление дает сбой, может появиться бессонница. Даже для ежедневной рутинной работы требуется гораздо больше сил и энергии, чем в обычное время. Человеку сложно сосредоточиться. В таких случаях говорят, что он витает в облаках, то есть находится где угодно, только не на своем рабочем месте. За пять дней до вступления Меркурия в ретроградную стадию — в нашем случае это 28 февраля — нужно быть особенно осторожными и уделять внимание своим передвижениям. Прежде всего это касается тех, кто находится за рулем. Но, конечно, наиболее опасным является 5 марта — день, когда планета становится ретроградной", - отметила Виттрок.

Во время сложного периода она порекомендовала навести порядок в делах, вернуться к проектам, которые были отложены по какой-то причине. Также этот период подходит для завершения периода жизни, который не приносил удовольствия – например, уволиться с работы или разорвать бесперспективные отношения.

"В это время в нашей жизни всегда возникают люди из прошлого — одноклассники, однокурсники, первая любовь или друзья, по какой-то причине исчезнувшие из поля нашего зрения, по которым мы скучаем. Возможно, таким образом судьба дает второй шанс построить отношения с человеком, о расставании с которым вы жалеете", - подытожила астропсихолог.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астролог рассказала, когда лучше отправиться по магазинам.

А также рассказывали о том, что названы даты самых опасных магнитных бурь в марте.