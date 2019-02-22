Встречаем весну правильно: подробный прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на конец февраля 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Правильный настрой в последнюю неделю февраля поможет преуспеть весной

Астрологи подготовили советы для всех знаков Зодиака на конец февраля 2019 года. Как успешно подготовиться к весне, которая наступит уже через неделю, далее в материале Styler.

Вода (Рыбы, Рак и Скорпион)

Представители этой стихии в конце зимы могут почувствовать апатию, лень и нежелание достигать поставленных ранее целей. Астрологи советуют знакам Воды прислушаться к своим внутренним желаниям и чувствам.

Рыбам астрологи рекомендуют погрузится в дела в последний месяц зимы, чтобы успеть завершить все начатые ранее дела, раздать долги и решить все сложные вопросы. Не стоит отдыхать и расслабляться в конце зимы, поскольку "хорошая" весна зависит от того, как вы преуспели в феврале.

Раки столкнутся с трудностями из-за смены сезона. В конце февраля на них может навалиться внезапная усталость и отсутствие мотивации. Окружите себя близкими людьми, займитесь любимым делом и постарайтесь меньше нервничать, советуют астрологи.

Скорпионы - самый "крепкий" знак Зодиака, который менее всего пострадает от смены времени года, утверждают специалисты. Однако и они могут столкнуться с ностальгией и пустить дела на самотек. Конец зимы для Скорпионов - отличное начало для новых проектов и самообразования.

Земля (Телец, Дева, Козерог)

Представители этой стихии отличаются особой стойкостью и огромной энергетикой, железной логикой и рационализмом. Поэтому приход весны они примут практически "без потерь", хотя астрологи и не исключают некоторое снижение работоспособности. Специалисты советуют знакам Земли не бояться перемен и довериться Фортуне.

Тельцов, по мнению астрологов, конец зимы не выбьет из колеи. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки. Чтобы конец зимы прошел удачно, Тельцам нужно работать над собой - стоит отказаться от отпуска в феврале и поработать над реализацией зимних планов. Чтобы подготовиться к весне и правильно завершить зиму, нужно обеспечить себе фундамент для новых побед.

Девы, отличающиеся колоссальной целеустремленностью, тоже могут растерять свою продуктивность в конце зимы. Астрологи советуют представителям этого знака найти источник энергии и позитивных эмоций, чтобы не лишиться уверенности в себе.

Козерогам правильно завершить зиму и не растерять наработанные достижения поможет умеренный эгоизм и вера в будущее. Активность у Козерогов, считают астрологи, возрастет, в отличие от представителей других знаков. Посвятите себя текущим делам, самореализации и заработку, советуют специалисты.

Гороскоп на конец февраля 2019 для всех знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Представители этой стихии всегда радуются любым переменам, поэтому и к смене времени года они отнесутся по-философски, рассматривая это, как возможность изменить свою жизнь к лучшему и пробудиться от зимней спячки.

Близнецы отличаются особой активностью в последний месяц зимы. Правда, иногда такая активность, говорят астрологи, направлена в неверное русло. Чтобы не наломать дров из-за своей поспешности и легкомыслия, специалисты советуют Близнецам составить список дел и придерживаться плана. Этот период удачен для творческого прорыва, самореализации, любви.

Весы также встретят весну без особых проблем. Напротив, в конце февраля, утверждают астрологи, они ощутят приток энергии. Благодаря этому Весы смогут завершить все отложенные дела. Вместе с тем специалисты не советуют в конце февраля начинать новые дела. Конец зимы принесет с собой окончание проблем и начало новой жизни, утверждают специалисты.

Водолеи в конце февраля будут активно готовиться к весне, вовсю строя планы на предстоящую весну, вынашивая новые идеи и замыслы. Единственная неприятность, с которой столкнутся люди этого знака, - спад решительности и продуктивности. Лучшим лекарством от зимней хандры станет активный отдых, развлечения и общение с единомышленниками.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Стихия Огня отлично сочетается с приходом весны, именно поэтому в феврале знаки Огня воспрянут духом, станут в разы целеустремленнее и активнее. Астрологи сообщают, что эти люди ощутят мощный приток сил и будут пребывать в отличном настроении в преддверии весны.

Овнов ждет очень продуктивный период. Астрологи советуют не терять ни минуты и проявлять инициативу в любой подходящий момент. Это касается не только работы и любовных дел, но и любых дел, в которых требуется динамика: бизнес, спорт, путешествия, обучение. Новые идеи лучше сразу же воплощать в жизнь, не медля, так как время бежит стремительно, и весной судьба уже не будет баловать такими подарками.

Львам конец зимы принесет много удачи. В этот период главными темами станут любовь, работа и деньги. Чтобы проще переживать ситуативные проблемы, астрологи советуют Львам набраться терпения и отнестись к жизненным сложностям с иронией. Не расценивайте трудности, как крах, поражение или неудачу: в конечном итоге у вас получится взять верх над обстоятельствами.

Стрельцов приближение весны воодушевит на новые победы. При этом астрологи советуют уделить больше времени своему здоровью и восстановлению личной энергетики. Чтобы поддержать силы и энергию на должном уровне, Стрельцам необходимо помнить об отдыхе и профилактике болезней, что отлично отразится на самочувствии, появятся новые силы и уверенность в себе, чтобы встретить весну в полной готовности.

Ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака, по мнению астрологов, считаются самыми глупыми.

А также сообщали о том, в какие дни в феврале астрологи советуют быть осторожнее.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз на февраль от известного астролога Влада Росса. Он рассказал, какими неприятностями может обернуться второй зимний месяц для некоторых знаков зодиака.