Катастрофичный период: каким знакам зодиака не повезет в феврале

Коллаж РБК-Украина

В этом месяце возможны аварийные ситуации, конфликты и проблемы с деньгами

Известный астролог рассказал, какими неприятностями может обернуться второй зимний месяц для некоторых знаков зодиака. Свои прогнозы Влад Росс рассказал в комментарии для издания "Главред".

Самым неудачным февраль станет для Козерогов. Это будет связано с выходом Плутона и заходом Сатурна. Так как обе эти планеты не самые благоприятные, то Козерогам не рекомендуется в этот месяц начинать новые дела. Астролог предупредил, что людям, рожденным под этим знаком, стоит быть осторожными в путешествиях, так есть риск аварийных ситуаций. Также стоит позаботиться об имуществе – они могут стать жертвами ограбления.

Неудачным этот месяц станет и для Раков. У них есть большой риск конфликтов в личной жизни, которые могут даже привести к разводу. Не стоит рисковать и со сменой работы в феврале. Особое предупреждение – по поводу здоровья. В феврале Раки будут склонны к инфекционным и вирусным заболеваниям.

Февраль станет не самым благоприятным месяцем также для Весов. Им не рекомендуется в этот период заключать сделки в сфере недвижимости, не стоит ругаться с родственниками и близкими людьми, а также есть риск крупных конфликтов с соседями. В бизнесе – нужно быть осторожными с партнерами.

Овнов в феврале ждут финансовые неприятности, у некоторых ситуация может дойти даже до банкротства. Астролог рекомендует обладателям этого знака зодиака не ввязываться в сомнительные сделки, не играть в азартные игры и свести к минимуму риски.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог объяснил, почему нужно изменить украинский флаг и чем это может помочь стране.

А также рассказывали о том, что астрологи предупредили украинцев о том, что последние дни января будут очень опасными.