Украинцев ожидают неприятности в конце января: названа причина

Коллаж РБК-Украина

Астрологи предупреждают про транспортные аварии и природные катаклизмы

29 января постзатменная Луна пребывает в Скорпионе, где ранее находились Венера и Юпитер. Последнее время этот знак стал одним из центров событий и повлиял на многое вокруг. Об этом информирует росСМИ.

Астрологи связывают с активностью в Скорпионе серию взрывов газа, извержения вулкана, взрыв в Мексике, а также транспортные катастрофы, которые происходили в Керченском проливе.

31 января убывающий месяц соединится с Юпитером, а немного позже покроет Венеру. Каждое из этих соединений может стать причиной многих бед. Есть угроза новых "газовых" инцидентов, религиозных конфликтов, крупных транспортных аварий либо природных катаклизмов.

В политике и экономики в топе новостей предвещают коллизии вокруг нефти, газа и других полезных ископаемых. Также не стоит забывать, что присутствие Луны в Скорпионе увеличивает риски разного рода отравлений, возможно даже массовых.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 января жители Северного полушария, а также Южной Америки смогли полюбоваться уникальным явлением природы - "кровавым" лунным затмением. Пользователи соцсетей из стран - очевидцев затмения поделились впечатлениями.

Также мы публиковали любовный гороскоп для знаков Зодиака на 29 января. Звезды рекомендуют знакам Зодиака стать еще ближе к своим близким.

К слову, солнечное затмение 2017 года стоило США почти 700 млн долларов из-за того, что американцы покидали рабочие места, чтобы посмотреть на астрономическое явление.