Лучшая жена по знаку Зодиака: кто она

Коллаж РБК-Украина

Идеальную жену можно выбрать себе узнав, кто она по гороскопу

Лучшая жена - кто она по гороскопу? Этот вопрос тревожит многих мужчин.

Некоторые жены самоуверенные и эмоциональные, некоторые - романтичные, а есть меркантильные или заботливые и добрые. Но какие жены самые-самые? В этом помогут разобраться астрологи.

По словам специалистов, самые лучшие жены по знаку Зодиака - Раки. Хоть обладательниц этого знака и не так уж легко уговорить на замужество, но если получилось - танцуйте! В семье жена-Рак проявит себя во всей красе: она и умница, и красавица, и хозяюшка, любящая мама и супруга, дружит с родственниками мужа и всегда угодит своему суженому. Идеал, одним словом.

На втором месте - жены-Водолеи. Это вечно юная, вечно прекрасная, вечно удивительная. И еще немаловажный момент: такая женщина всегда будет жить своей жизнью рядом с мужем и никогда не станет жить им одним. Но чтобы заполучить жену-Водолея нужно очень постараться.

Замыкают топ-3 жены-Девы. Она даже будет вам не так женой, как подругой и соратницей (а это временами куда более нужная черта в супругах). Девы убеждены, что муж и жена должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону (причем в ту, которую выберет Дева).

Кстати, любовный гороскоп на март подскажет, представителям каких знаков Зодиака стоит быть осторожнее в амурных вопросах и лучше не строить слишком высоких воздушных замков - так как можно здорово ушибиться при падении.