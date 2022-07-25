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Бойцов ВСУ трогательно встретили в США на бесплатное протезирование: видео довело сеть до слез

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 12:45
Бойцов ВСУ трогательно встретили в США на бесплатное протезирование: видео довело сеть до слез Украинские военные приехали в США для бесплатного протезирования (instagram.com/natali_gevko)
Автор: Татьяна Самарук

Военных Вооруженных сил Украины трогательно встретили в США, куда они приехали на бесплатное протезирование конечностей.

Видео опубликовала Наталья Гевко, организовавшая проект для протезирования украинских воинов.

На ролике видно, что мужчин встретили согласно национальным традициям - в нарядных украинских костюмах и с хлебом-солью. Воинам аплодировали за героизм и благодарили за защиту государства. Также все вместе пели гимн.

Как известно, протезирование полностью бесплатное. К тому же защитникам оплатили проживание и перелет.

Также Наталья Гевко рассказала, что не прошло и суток, как защитникам установили протезы.

В комментариях пользователи не могли сдержать слез от просмотра видео.

  • До слез;
  • Эмоции не передать. Даже мои дети плакали, когда увидели наших героев;
  • Горжусь своими земляками. Мы непобедимы. Вы делаете хорошее дело;
  • Спасибо каждому за эту титаническую работу! Счастливого протезирования и реабилитации нашим Героям;
  • Спасибо нашим защитникам! Слезы на глазах от увиденного, как тепло встречают ребят в аэропорту.

Бойцов ВСУ трогательно встретили в США на бесплатное протезирование: видео довело сеть до слезБойцов ВСУ трогательно встретили в США на бесплатное протезирование: видео довело сеть до слезБойцов ВСУ трогательно встретили в США на бесплатное протезирование: видео довело сеть до слезУкраинских военных в США встретили для бесплатного протезирования конечностей (instagram.com/natali_gevko)

Ранее мы сообщали, что украинский солдат спасает бездомных животных.

Также мы писали, что защитница Украины показала трогательное видео встречи с мамой.

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Вооруженные силы Украины
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