Бойцов ВСУ трогательно встретили в США на бесплатное протезирование: видео довело сеть до слез
Военных Вооруженных сил Украины трогательно встретили в США, куда они приехали на бесплатное протезирование конечностей.
Видео опубликовала Наталья Гевко, организовавшая проект для протезирования украинских воинов.
На ролике видно, что мужчин встретили согласно национальным традициям - в нарядных украинских костюмах и с хлебом-солью. Воинам аплодировали за героизм и благодарили за защиту государства. Также все вместе пели гимн.
Как известно, протезирование полностью бесплатное. К тому же защитникам оплатили проживание и перелет.
Также Наталья Гевко рассказала, что не прошло и суток, как защитникам установили протезы.
В комментариях пользователи не могли сдержать слез от просмотра видео.
- До слез;
- Эмоции не передать. Даже мои дети плакали, когда увидели наших героев;
- Горжусь своими земляками. Мы непобедимы. Вы делаете хорошее дело;
- Спасибо каждому за эту титаническую работу! Счастливого протезирования и реабилитации нашим Героям;
- Спасибо нашим защитникам! Слезы на глазах от увиденного, как тепло встречают ребят в аэропорту.
Украинских военных в США встретили для бесплатного протезирования конечностей (instagram.com/natali_gevko)
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