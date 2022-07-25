Бійців ЗСУ зворушливо зустріли у США на безкоштовне протезування: відео довело мережу до сліз
Військових Збройних сил України зворушливо зустріли у США, куди вони приїхали на безкоштовне протезування кінцівок.
Відео опублікувала Наталія Гевко, яка організувала проект для протезування український воїнів.
На ролику видно, що чоловіків зустріли згідно з національними традиціями - в ошатних українських костюмах та з хлібом-сіллю. Воїнам аплодували за героїзм та дякували за захист держави. Також усі разом співали гімн.
Як відомо, протезування повністю безкоштовне. До того ж захисникам оплатили проживання і переліт.
Також Наталія Гевко розповіла, що не пройшло і доби, як захисникам встановили протези.
У коментарях користувачі не могли стримати сліз від перегляду відео.
- До сліз;
- Емоції не передати. Навіть мої діти плакали, коли побачили наших героїв;
- Пишаюсь своїми земляками. Ми непереможні. Ви робите гарну справу;
- Дякую кожному за цю титанічну роботу! Щасливого протезування та реабілітації нашим Героям;
- Дякуємо нашим захисникам! Сльози на очах від побаченого, як тепло зустрічають хлопців в аеропорту.
Українських військових у США зустріли для безкоштовного протезування кінцівок (instagram.com/natali_gevko)
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