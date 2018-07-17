В Бразилии бандиты похитили мать Тайсона

Фото: Тайсон (shakhtar.com)

На данный момент задержаны подозреваемые

В Бразилии маму 30-летнего бразильского футболиста и игрока донецкого "Шахтера" Тайсона Барселлоса Фреды похитили в ее же доме. Об этом сообщает издание Correio24horas.

Как говорится в издании, к дому матери Тайсона подъехала машина. Когда она вышла, ей соообщили, что привезли букет цветов для нее. Похитители дождались когда женщина подойдет к ним и бросили ее в багажник авто, а затем скрылись.

В тот же день вечером сотрудники полиции нашли похищенную. Правоохранители нашли ее в 50 километрах от дома. Четыре подозреваемых были задержаны.

Сообщается, что с женщиной все в порядке.

Напомним, на Прикарпатье горе-мать держала двух своих малолетних детей на цепи и избивала их. 67-летняя жительница одного из сел района обратилась в полицию, куда сообщила о пропаже из дома двух ее внуков в возрасте 12-ти и 11-ти лет. Полиция выясняет причины и мотивы такого поведения матери по отношению к родным детям.

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