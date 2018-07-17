У Бразилії бандити викрали матір Тайсона

Фото: Тайсон (shakhtar.com)

На даний момент затримані підозрювані

В Бразилії маму 30-річного бразильського футболіста і гравця донецького "Шахтаря" Тайсона Барселлоса Фреду викрали у її ж будинку. Про це повідомляє видання Correio24horas.

Як йдеться у виданні, до будинку матері Тайсона під'їхала машина. Коли вона вийшла, їй повідомили, що привезли букет квітів для неї. Викрадачі дочекалися коли жінка підійде до них і кинули її в багажник авто, а потім зникли.

В той же день ввечері співробітники поліції знайшли викрадену. Правоохоронці знайшли її в 50 кілометрах від будинку. Четверо підозрюваних були затримані.

Повідомляється, що з жінкою все в порядку.

Нагадаємо, на Прикарпатті горе-мати тримала двох своїх малолітніх дітей на ланцюзі та била їх. 67-річна жителька одного із сіл району звернулася в поліцію, куди повідомила про зникнення з будинку двох її онуків у віці 12-ти і 11-ти років. Поліція з'ясовує причини і мотиви такої поведінки матері по відношенню до рідних дітей.

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