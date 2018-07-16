На Буковине под колесами авто погибла 70-летняя велосипедистка

Фото: Место ДТП (cv.npu.gov.ua)

Женщину сбила машина на "евробляхах"

На Буковине, в селе Ворничаны Хотинского района под колесами автомобиля погибла 70-летняя велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области на своем официальном сайте.

Как сообщили правоохранители, 27-летний житель области за рулем автомобиля марки "FIAT" иностранной регистрации (на "евробляхах"), допустил наезд на 70-летнюю жительницу Кривого Рога. Женщина двигалась на велосипеде из Хотина в направлении Черновцов.

Через мокрое дорожное покрытие водитель не справился с управлением и не смог избежать столкновения с пенсионеркой-велосипедисткой.

Фото: Место ДТП (cv.npu.gov.ua)

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте трагического инцидента.

В полиции отметили, что по предварительным медицинским признанием водитель был трезв.

Ранее сообщалось, что во время отпуска ушел из жизни боец десантно-штурмовых войск ВСУ 25-летний Виталий Буряк. Военный 7 июля разбился на мотоцикле вместе с матерью. После ДТП Виталий неделю боролся за жизнь, но организм не справился с полученными травмами. Мать бойца - Лилия погибла на месте. Женщине было 44 года.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти