На Буковині під колесами авто загинула 70-річна велосипедистка

Фото: Місце ДТП (cv.npu.gov.ua)

Жінку збила машина на "євробляхах"

На Буковині, в селі Ворничани Хотинського району під колесами авто загинула 70-річна велосипедистка. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області на своєму офіційному сайті.

Як повідомили правоохоронці, 27-річний житель області за кермом автомобіля марки "FIAT" іноземної реєстрації (на "євробляхах"), допустив наїзд на 70-річну жительку Кривого Рогу. Жінка рухалася на велосипеді з Хотина в напрямку Чернівців.

Через мокре дорожнє покриття водій не впорався з керуванням та не зміг уникнути зіткнення із пенсіонеркою-велосипедисткою.

Фото: Місце ДТП (cv.npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП жінка отримала важкі травми, не сумісні з життям та померла на місці трагічного інциденту.

В поліції відзначили, що за попереднім медичним освідченням водій був тверезий.

Раніше повідомлялося, що під час відпустки пішов з життя боєць десантно-штурмових військ ЗСУ 25-річний Віталій Буряк. Військовий 7 липня розбився на мотоциклі разом з матір'ю. Після ДТП Віталій тиждень боровся за життя, але організм не впорався з отриманими травмами. Матір бійця - Лілія загинула на місці. Жінці було 44 роки.

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