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Бьют крыльями и когтями: в Киеве участились нападения ворон на людей

STYLERLIFE        21.06.2018 - 01:30
Фото: pixabay.com/alicepaipai
Фото: pixabay.com/alicepaipai

Птицы атакуют прохожих и бьют их по голове

В Киеве зафиксировано несколько случаев нападения ворон на людей. Об этом сообщает ТСН.

"Как только это произошло - я за голову схватился и немножко в сторону", - рассказал пострадавший Игорь Ляшенко.

Мужчина получил удар по голове дважды.

"Удар достаточно сильный - с разгона нападает на голову и бьет крыльями. Начал махать руками, и она недалеко улетела, села на столб и смотрела, что происходит. Почему на меня? Ну, кто его знает. Я надеюсь, что деньги будут", - пошутил киевлянин.

Сообщается, что встречи с воронами участились, потому что птицы перебрались в город, где им легче прокормиться.

Видео: В Киеве участились случаи нападения ворон на людей (tsn.ua)

Ольга Тихонова подверглась нападению вороны возле своего дома.

"Шла в магазин, неожиданно удар по голове, поворачиваю голову - ворона. Испугалась, потому что когтями по голове", - рассказала она.

Кроме того, одному киевлянину птица разбила голову, а у женщины украла очки.

По словам орнитолога, вороны нападают редко. Птицы определяют угрозу, когда гнездятся, и птенцы учатся летать – этот период уже завершаются. Реже нападения связаны с местью.

"От скуки бросал в ворону рябину, она сидела неподалеку. Такое развлечение. Птице больно не было, она бы улетела", - рассказал местный житель.

Специалисты подтверждают, что у птиц хорошая память, и если были случаи, когда человек проявлял агрессию – они запоминают и потом могут даже напасть.

Ранее сообщалось, что в Киеве на женщину напали вороны.

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Теги: птицы, Киев, ворона
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