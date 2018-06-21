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Б'ють крилами та кігтями: у Києві почастішали напади ворон на людей

STYLERLIFE        21.06.2018 - 01:30
Фото: pixabay.com/alicepaipai
Фото: pixabay.com/alicepaipai

Птахи атакують перехожих і б'ють їх по голові

Києві зафіксовано кілька випадків нападу ворон на людей. Про це повідомляє ТСН.

"Як тільки це сталося - я за голову схопився і трошки в сторону", - розповів постраждалий Ігор Ляшенко.

Чоловік отримав удар по голові двічі.

"Удар досить сильний - з розгону нападає на голову і б'є крилами. Почав махати руками, і вона недалеко полетіла, сіла на стовп і дивилася, що відбувається. Чому на мене? Ну, хто його знає. Я сподіваюся, що гроші будуть", - пожартував киянин.

Повідомляється, що зустрічі з воронами почастішали, тому що птахи перебралися в місто, де їм легше прогодуватися.

Відео: У Києві почастішали випадки нападу ворон на людей tsn.ua)

Ольга Тихонова піддалася нападу ворони біля свого будинку.

"Йшла в магазин, несподівано удар по голові, повертаю голову - ворона. Злякалася, тому що кігтями по голові", - розповіла вона.

Крім того, одному киянину птах розбила голову, а у жінки вкрала окуляри.

За словами орнітолога, ворони нападають рідко. Птахи визначають загрозу, коли гніздяться, і пташенята вчаться літати – цей період вже завершуються. Рідше нападу пов'язані з помстою.

"Від нудьги кидав у ворону горобину, вона сиділа неподалік. Така розвага. Птиці боляче не було, вона б полетіла", - розповів місцевий житель.

Фахівці підтверджують, що у птахів хороша пам'ять, і якщо були випадки, коли людина проявляла агресію – вони запам'ятовують і потім можуть навіть напасти.

Раніше повідомлялося, що у Києві на жінку напали ворони.

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Теги: птицы, Київ, ворона
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