Бывший вор рассказал, как уберечь квартиру от кражи (видео)

Стало известно, как защитить свое жилье от домушников

Украинцам объяснили, как уберечь свое жилье от кражи во время отпуска. Об этом рассказали в программе "Гроші".

Отмечается, что домушники занимаются своей деятельностью, прежде всего, из-за низкой эффективности полиции. А раскрытые правоохранителями кражи – редкость.

В Киеве, по данным специалистов, квартирная кража совершается примерно каждый час, а в летний сезон злоумышленники обворовывают по 850 домов за месяц.

Бывший вор раскрыл несколько важных секретов, которые помогут не стать жертвой незваных гостей. Он рассказал, что нередко домушники сотрудничают с правоохранительными органами и охранными фирмами.

В первую очередь злоумышленники проверяют ванную, кухню и спальню.

Если у домушников есть конкретная информация, - они могут справиться за 5 минут и скрыться задолго до приезда "копов" или охраны.

В качестве основной защиты выступают бронированные двери и замок. Отмечается, что оптимальным вариантом являются сразу две бронедвери. Окна жилища должны быть с роллетами.

Специалисты рекомендуют установить в квартире охранную сигнализацию.

Эксперты выделяют три правила, которым стоит следовать: не экономить на защите жилья, быть бдительными, не хранить крупные суммы денег и драгоценности дома.

Видео: Вспышка квартирных краж: как уберечь жилье (YouTube/Телеканал 1+1)

Кстати, в Киеве задержали группу квартирных воров.

Хайп такси #11 ваше отношение к Национальной полиции (видео: РБК-Украина)