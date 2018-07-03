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Интервью

Бывший вор рассказал, как уберечь квартиру от кражи (видео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 16:53
Фото: facebook.com/region03
Фото: facebook.com/region03

Стало известно, как защитить свое жилье от домушников

Украинцам объяснили, как уберечь свое жилье от кражи во время отпуска. Об этом рассказали в программе "Гроші".

Отмечается, что домушники занимаются своей деятельностью, прежде всего, из-за низкой эффективности полиции. А раскрытые правоохранителями кражи – редкость.

В Киеве, по данным специалистов, квартирная кража совершается примерно каждый час, а в летний сезон злоумышленники обворовывают по 850 домов за месяц.

Бывший вор раскрыл несколько важных секретов, которые помогут не стать жертвой незваных гостей.  Он рассказал, что нередко домушники сотрудничают с правоохранительными органами и охранными фирмами.

В первую очередь злоумышленники проверяют ванную, кухню и спальню.

Если у домушников есть конкретная информация, - они могут справиться за 5 минут и скрыться задолго до приезда "копов" или охраны.

В качестве основной защиты выступают бронированные двери и замок. Отмечается, что оптимальным вариантом являются сразу две бронедвери. Окна жилища должны быть с роллетами.

Специалисты рекомендуют установить в квартире охранную сигнализацию.

Эксперты выделяют три правила, которым стоит следовать: не экономить на защите жилья, быть бдительными, не хранить крупные суммы денег и драгоценности дома.

Видео: Вспышка квартирных краж: как уберечь жилье (YouTube/Телеканал 1+1)

Кстати, в Киеве задержали группу квартирных воров.

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Теги: кража, вор, квартирные кражи, домушники
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