Колишній злодій розповів, як вберегти квартиру від крадіжки (відео)

Стало відомо, як захистити своє житло від крадіїв

Українцям пояснили, як вберегти своє помешкання від крадіжки під час відпустки. Про це розповіли у програмі "Гроші".

Зазначається, що домушники займаються своєю діяльністю, перш за все, через низьку ефективність поліції. А розкриті правоохоронцями крадіжки – рідкість.

У Києві, за даними фахівців, квартирна крадіжка відбувається приблизно щогодини, а в літній сезон зловмисники обкрадають по 850 будинків за місяць.

Колишній злодій розкрив декілька важливих секретів, які допоможуть не стати жертвою непроханих гостей. Він розповів, що нерідко квартирні злодії співпрацюють з правоохоронними органами та охоронними фірмами.

В першу чергу зловмисники перевіряють ванну, кухню і спальню.

Якщо у домушників є конкретна інформація, - вони можуть впоратися за 5 хвилин і сховатися задовго до приїзду "копів" або охорони.

В якості основного захисту виступають броньовані двері та замок. Відзначається, що оптимальним варіантом є відразу дві бронедвері. Вікна помешкання мають бути з ролетами.

Фахівці рекомендують встановити в квартирі охоронну сигналізацію.

Експерти виділяють три правила, яких варто дотримуватися: не економити на захисті житла, бути пильними, не зберігати великі суми грошей і коштовності вдома.

Відео: Спалах квартирних крадіжок: як вберегти житло (YouTube/Телеканал 1+1)

До речі, у Києві затримали групу квартирних злодіїв.

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