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Колишній злодій розповів, як вберегти квартиру від крадіжки (відео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 16:53
Фото: facebook.com/region03
Фото: facebook.com/region03

Стало відомо, як захистити своє житло від крадіїв

Українцям пояснили, як вберегти своє помешкання від крадіжки під час відпустки. Про це розповіли у програмі "Гроші".

Зазначається, що домушники займаються своєю діяльністю, перш за все, через низьку ефективність поліції. А розкриті правоохоронцями крадіжки – рідкість.

У Києві, за даними фахівців, квартирна крадіжка відбувається приблизно щогодини, а в літній сезон зловмисники обкрадають по 850 будинків за місяць.

Колишній злодій розкрив декілька важливих секретів, які допоможуть не стати жертвою непроханих гостей. Він розповів, що нерідко квартирні злодії співпрацюють з правоохоронними органами та охоронними фірмами.

В першу чергу зловмисники перевіряють ванну, кухню і спальню.

Якщо у домушників є конкретна інформація, - вони можуть впоратися за 5 хвилин і сховатися задовго до приїзду "копів" або охорони.

В якості основного захисту виступають броньовані двері та замок. Відзначається, що оптимальним варіантом є відразу дві бронедвері. Вікна помешкання мають бути з ролетами.

Фахівці рекомендують встановити в квартирі охоронну сигналізацію.

Експерти виділяють три правила, яких варто дотримуватися: не економити на захисті житла, бути пильними, не зберігати великі суми грошей і коштовності вдома.

Відео: Спалах квартирних крадіжок: як вберегти житло (YouTube/Телеканал 1+1)

До речі, у Києві затримали групу квартирних злодіїв.

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Теги: кража, вор, квартирные кражи, домушники
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