Час Земли 2018: как проходит самая массовая экологическая акция в мире

Акция "Час Земли" призвана привлечь внимание к экологическим проблемам планеты

"Час Земли" (Earth Hour) в настоящее время является самой массовой акцией в мире. В чем ее суть, кто выступил инициатором проведения, и как приобщиться к этому мероприятию - в материале Styler.

"Час Земли" 2018: когда на планете погаснет свет

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает человечество задуматься о катастрофических экологических проблемах и хотя бы один раз в году объединиться в борьбе за окружающую среду. Поводом для этого является глобальная акция "Час Земли". По ее условиям, в последнюю субботу марта на один час люди должны отключить все электроприборы. "Час Земли" 2018 пройдет во всем мире 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

Фото: "Час Земли" 2018 - 24 марта (facebook.com/worldwildlifefund)

Важные факты об акции "Час Земли"

Впервые мероприятие такого формата прошло в Австралии в 2007 году по инициативе WWF. Тогда от использования электроприборов в течение одного часа отказались в Сиднее, но уже через год идею поддержало 400 городов мира. В темноту погрузились знаменитые Золотые ворота в Сан-Франциско, римский Колизей, канадская CN Tower в Торонто. В 2009 году "Час Земли" стала самой массовой акцией на планете, собрав около миллиарда участников.

Вот уже на протяжении десятилетия мероприятие не теряет своей актуальности, ведь экологическая ситуация в мире с каждым годом только ухудшается и требует кардинальных действий со стороны каждого живущего на Земле.

Деятельность человека привела к глобальным изменениям климата, вымиранию животных популяций (за последние 50 лет на планете исчезло 58% численности хребетных животных), исчезновению лесов и плодородных земель. Атмосфера загрязнена выбросами углекислого газа, происходит окисление океанов, а размеры свалок в мире достигают огромных масштабов, сравнимых с размерами мегаполисов.

Фото: Акция "Час Земли" имеет логотип "60+" (pixabay.com/WWFDeutschland)

Отключить свет на один час - совсем незначительный вклад в сохранение природы. Акция носит скорее символический характер, ведь ее организаторы призывают выйти за границы одного часа и начать заботиться о нашем "доме" каждый день, экономить водные и энергоресурсы, не засорять окружающую среду отходами, сортировать и правильно утилизировать мусор. В связи с этим, в 2011 году даже изменился логотип "Часа Земли" с "60" на "60+".

"Час Земли" 2018: как пройдет акция в мире и в Украине

В этом году слоган акции #Connect2Earth ("Поймай связь с Землей"), актуальный в мире современных технологий. Организаторы "Часа Земли" 2018 призывают восстановить связь с природой и начать о ней заботиться. И первым шагом может стать отказ от использования электроэнергии хотя бы на один час - с 20:30 до 21:30 24 марта.

В Украине акцию "Час Земли" поддерживают десятый год подряд, начиная с 2009-го. За это время в одну из суббот марта гас свет не только в домах украинцев, но также от электроснабжения отключали киевский монумент Родина-Мать, колокольни Михайловского и Софийского собора, Киево-Печерской Лавры.

Фото: "Час Земли" 2018 проходит под девизом "Поймай связь с Землей" (wwf.panda.org)

В 2018 году к "Часу Земли" в Украине официально присоединилось 70 городов. Так, в Киеве 24 марта пройдет концерт классической музыки при свечах. В Виннице от электроснабжения отключат фонари на центральных улицах и площадях. Во Львове исчезнет подсветка на исторических зданиях в центре города, погаснет освещение телевышки нв Высоком замке, соборе святого Юра. В Одессе погрузится в темноту Дерибасовская и Приморский бульвар, здание оперного театра, Спасо-Перображенский собор. В Тернополе отключат подсветку Тернопольского замка. В Харькове, Хмельницком, Черновцах, Ужгороде, Львове, Житомире погаснет свет на центральных улицах.

Видео: "Час Земли" 2018 (YouTube/WWF в Україні)