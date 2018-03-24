Година Землі 2018: як проходить наймасовіша екологічна акція в світі

Акція "Година Землі" покликана привернути увагу до екологічних проблем планети

"Година Землі" (Earth Hour) на даний час є наймасовішою акцією в світі. У чому її суть, хто виступив ініціатором проведення, і як долучитися до цього заходу - в матеріалі Styler.

"Година Землі" 2018: коли на планеті згасне світло

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) закликає людство замислитись про катастрофічні екологічні проблеми і хоча б один раз на рік об'єднатися в боротьбі за навколишнє середовище. Приводом для цього є глобальна акція "Година Землі". За її умовами, в останню суботу березня на одну годину люди повинні відключити всі електроприлади. "Година Землі" 2018 пройде у всьому світі 24 березня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом.

Фото: "Година Землі" 2018 - 24 березня (facebook.com/worldwildlifefund)

Важливі факти про акцію "Година Землі"

Вперше захід такого формату пройшов в Австралії в 2007 році за ініціативою WWF. Тоді від використання електроприладів протягом однієї години відмовилися в Сіднеї, але вже через рік ідею підтримало 400 міст світу. У темряву занурилися знамениті Золоті ворота в Сан-Франциско, римський Колізей, канадська CN Tower у Торонто. У 2009 році "Година Землі" стала наймасовішою акцією на планеті, зібравши близько мільярда учасників.

Ось уже протягом десятиліття захід не втрачає своєї актуальності, адже екологічна ситуація в світі з кожним роком тільки погіршується і потребує кардинальних дій з боку кожної людини на Землі.

Діяльність людства призвела до глобальних змін клімату, вимирання популяцій тварин (за останні 50 років на планеті зникло 58% чисельності хребетних тварин), зникнення лісів і родючих земель. Атмосфера забруднена викидами вуглекислого газу, відбувається окислення океанів, а розміри звалищ у світі досягають величезних масштабів, порівнянних з розмірами мегаполісів.

Фото: Акція "Година Землі" має логотип "60+" (pixabay.com/WWFDeutschland)

Відключити світло на одну годину - зовсім незначний внесок у збереження природи. Акція носить радше символічний характер, адже її організатори закликають вийти за межі однієї години і почати піклуватися про наш "дім" кожен день, заощаджувати водні та енергоресурси, не засмічувати навколишнє середовище відходами, сортувати і правильно утилізувати сміття. У зв'язку з цим, у 2011 році навіть змінився логотип "Години Землі" з "60" на "60 +".

"Година Землі" 2018: як пройде акція в світі і в Україні

В цьому році слоган акції #Connect2Earth ("Злови зв'язок із Землею"), актуальний в світі сучасних технологій. Організатори "Години Землі" 2018 закликають відновити зв'язок з природою і почати про неї піклуватися. І першим кроком може стати відмова від використання електроенергії хоча б на одну годину - з 20:30 до 21:30 24 березня.

В Україні акцію "Година Землі" підтримують десятий рік поспіль, починаючи з 2009-го. За цей час в одну з субот березня згасало світло не тільки в будинках українців, але також від електропостачання відключали київський монумент Батьківщина-Мати, дзвіниці Михайлівського та Софійського собору, Києво-Печерської Лаври.

Фото: "Година Землі" 2018 проходить під девізом "Злови зв'язок із Землею" (wwf.panda.org)

У 2018 році до "Години Землі" в Україні офіційно приєдналося 70 міст. Так, в Києві 24 березня пройде концерт класичної музики при свічках. У Вінниці від електропостачання відключать ліхтарі на центральних вулицях і площах. У Львові зникне підсвітка на історичних будівлях в центрі міста, згасне освітлення телевежі нв Високому замку, соборі святого Юра. В Одесі зануриться в темряву Дерибасівська і Приморський бульвар, будинок оперного театру, Спасо-Перображенскій собор. У Тернополі відключать підсвітку Тернопільського замку. У Харкові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Житомирі згасне світло на центральних вулицях.

Відео: "Година Землі" 2018 (YouTube/WWF в Україні)