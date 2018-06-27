"Часть большого русского мира": украинка, обратившаяся к Путину, получила паспорт РФ

Она попросила гражданство России на прямой линии с Путиным

Украинка Ирина Баракат, которую тяжело ранили в Сирии, после обращения к Путина на прямой линии, получила российское гражданство. Об этом сообщают росСМИ.

Женщина долгое время проживала в сирийской провинции Алеппо. Там она работала переводчиком и помогала российским военнослужащим. В 2016 году снаряд попал в ее дом. Ирина закрыла собой детей и получила тяжелейшие ранения - потеряла ногу и кисть руки.

Россияне отправили ее на лечение в Санкт-Петербург.

7 июня Баракат позвонила на "Прямую линию" из Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Женщина попросила Путина предоставить ей российское гражданство, чтобы в Россию из Сирии к ней могли приехать дети и муж.

Во время прямой линии Владимир Путин пообещал гражданство украинке Ирине Баракат https://t.co/SxDo8mzk1Y pic.twitter.com/3dvuV9QjI6 — RT на русском (@RT_russian) 7 июня 2018 г.

"Я попрошу Министерство обороны, чтобы коллеги там [в Сирии] нашли ваших родственников, чтобы доставили их в Россию. И сделаю то, о чем вы меня просите. Это в компетенции президента Российской Федерации - предоставление гражданства. Вы его получите", - пообещал Ирине Путин, добавив, что гражданство РФ нужно предоставлять всем, кто считает себя частью "большого русского мира" , в первую очередь - украинцам.

25 июня на сайте Кремля появилась информация о принятии Ирины Баракат в гражданство РФ.

"Принять в гражданство РФ Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине", - указано в соответствующем документе.

Фото: Ирина Баракат (МВД РФ)

"Я очень рада тому, что случилось. Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за все, что он сделал - за то, что дал приказ Министерству обороны, Сергею Шойгу вывезти меня на лечение в Санкт-Петербург. За то, что принял решение помочь мне с получением гражданства, увидеть детей", - сказала Баракат.

Согласно украинским законам, в нашей стране запрещено двойное гражданство. Теперь соответствующие органы должны лишить любительницу русского мира Ирину украинского паспорта.

Ранее сообщалось, что в России предложили упростить получение российского паспорта гражданам СНГ.

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