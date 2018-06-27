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"Частина великого російського світу": українка, яка звернулася до Путіна, отримала паспорт РФ

STYLERLIFE        27.06.2018 - 16:05
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Вона попросила громадянство Росії на прямій лінії з Путіним

Українка Ірина Баракат, яку важко поранили в Сирії, після звернення до Путіна на прямій лінії, отримала російське громадянство. Про це повідомляють росЗМІ.

Жінка тривалий час проживала в сирійській провінції Алеппо. Там вона працювала перекладачем і допомагала російським військовослужбовцям. У 2016 році снаряд потрапив в її будинок. Ірина закрила собою дітей і отримала важкі поранення - втратила ногу і кисть руки.

Росіяни відправили її на лікування в Санкт-Петербург.

7 червня Баракат зателефонувала на "Пряму лінію" з Військово-медичної академії Санкт-Петербурга. Жінка попросила Путіна надати їй російське громадянство, щоб в Росію з Сирії до неї могли приїхати діти і чоловік.

"Я попрошу Міністерство оборони, щоб колеги там [в Сирії] знайшли ваших родичів, щоб доставили їх у Росію. І зроблю те, про що ви мене просите. Це в компетенції президента Російської Федерації - надання громадянства. Ви його отримаєте", - пообіцяв Ірині Путін, додавши, що громадянство РФ потрібно надавати усім, хто вважає себе частиною "великого російського світу" , в першу чергу - українцям.

25 червня на сайті Кремля з'явилася інформація про прийняття Ірини Баракат в громадянство РФ.

"Прийняти громадянство РФ Баракат Ірину Арнольдовну, народилася 29 вересня 1980 року на Україні", - зазначено у відповідному документі.

Фото: Ірина Баракат (МВС РФ)

"Я дуже рада тому, що сталося. Дякую президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна за все, що він зробив - за те, що дав наказ Міністерства оборони, Сергію Шойгу вивезти мене на лікування в Санкт-Петербург. За те, що прийняв рішення допомогти мені з отриманням громадянства, побачити дітей", - сказала Баракат.

Згідно з українськими законами, в нашій країні заборонено подвійне громадянство. Тепер відповідні органи повинні позбавити любительку російського світу Ірину українського паспорта.

Раніше повідомлялося, що в Росії запропонували спростити отримання російського паспорта громадянам СНД.

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Теги: российское гражданство, Россия, Владимир Путин
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