Часть Украины ждут грозовые дожди и сильный ветер, но в некоторые области вернется жара

Погода в Украине в четверг, 14 июля, будет с осадками в виде грозовых дождей, в некоторых регионах усилится ветер - ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет в целом еще не высокая, хотя кое-где столбики термометров поднимутся даже за 30 градусов.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра , а также на сайте Meteoprog .

Дожди с грозами ожидаются в северо-восточной части страны, а также в центральных регионах.

Порывы 15-20 метров в секунду прогнозируются в западных областях. А на остальной части территории Украины будет около 7-12 м/с.

Погода в центре Украины 14 июля

В Винницкой области вероятен дождь, будет переменная облачность. Температура воздуха днем ​​+25... +28 градусов.

В Черкасской и Кировоградской областях будет облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха днем около ​​+24... +27 градусов.

В Полтавской и Днепропетровской областях дождливо, переменная облачность. Температура воздуха днем ​​+21... +25 градусов.

Погода в западных регионах 14 июля

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем около ​​+25... +29 градусов.

В Волынской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем ​​+23... +27 градусов.

В Закарпатской области будет сухо, но облачно. Температура воздуха днем ​​около +28... +31 градусов.

Погода на севере Украины 14 июля

В Киевской, Черниговской и Житомирской областях области переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем ​​+21... +26 градусов.

В Сумской области вероятен дождь, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем около ​​+19... +22 градусов.

Погода в восточных регионах 14 июля

В Харьковской области ожидаются осадки, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем ​​+20... +23 градусов.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, пройдут дожди. Температура воздуха днем около ​​+24... +27 градусов.

Погода на юге Украины 14 июля

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем ​​+28... +31 градусов.

В Николаевской и Херсонской областях будет ясно и сухо. Температура воздуха днем около ​​+27... +30 градусов.

В Запорожской области и в Автономной Республике Крым переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем ​​+23... +27 градусов.