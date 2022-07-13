Много дождей, холода и ветра: погода в середине июля радовать не будет

Погода в Украине в ближайшую неделю не порадует сухой и солнечной погодой. Синоптики обещают нетипично низкие температуры воздуха, сильный ветер и дожди с грозами в большинстве областей страны.

Какая погода ждет украинцев в середине июля - читайте в материале ниже.

Погода на востоке Украине

По данным сайта Gismeteo, в восточных областях ожидается в ближайшую неделю только один сухой и солнечный день - в пятницу, 15 июля. Все остальные дни будут с дождями и грозами.

В четверг температура днем опустится до +20 градусов, потом снова на несколько дней потеплеет до +25 +27 градусов. А с понедельника придет похолодание, днем ожидается около +21 градуса.

Погода на севере Украины

В северной части страны ситуация с погодой тоже не сильно радует. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дожди и грозы.

Ночная температура воздуха упадет до +11 +13 градусов. Днем в ближайшие 10 дней ожидается от +19 до +22 градусов. А сегодня днем будет совсем холодно около +14 градусов.

Погода на юге Украины

На юге страны дождей будет немного в ближайшие дни. Солнечный день будет всего один - в понедельник, 18 июля. Все остальные дни - облачность и сильный ветер.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов, днем ожидается от +25 до +28 градусов.

Погода на западе Украины

Западные области сегодня зальет дождями, и температура днем упадет до +20 градусов. Единственная передышка ожидается в субботу, 16 июля. В остальные дни синоптики прогнозируют дожди, временами очень сильные.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов днем ожидается от +19 до +23 градусов. Немного теплее будет 14-15 июля - от +24 до +26 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет холодно, около +15 градусов и синоптики прогнозируют сильный дождь, а также ветер с порывами.

В четверг и пятницу ожидается облачность, температура поднимется до +25 градусов. В воскресенье снова зарядит дождь и похолодает до +20 градусов.

На следующей неделе возможны сильные грозы, а днем воздух будет прогреваться всего до +19 +21 градуса.