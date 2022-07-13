Багато дощів, холоду і вітру: погода в середині липня радувати не буде

Погода в Україні в найближчий тиждень не порадує сухою і сонячною погодою. Синоптики обіцяють нетипово низькі температури повітря, сильний вітер і дощі з грозами в більшості областей країни.

Яка погода чекає українців в середині липня - читайте в матеріалі нижче.

Погода на сході Україні

За даними сайту Gismeteo, у східних областях очікується в найближчий тиждень тільки один сухий і сонячний день - у п'ятницю, 15 липня. Всі інші дні будуть з дощами та грозами.

У четвер температура вдень опуститься до + 20 градусів, потім знову на кілька днів потеплішає до +25 +27 градусів. А з понеділка прийде похолодання, вдень очікується близько +21 градуса.

Погода на півночі України

У північній частині країни ситуація з погодою теж не сильно радує. Синоптики прогнозують похмуру погоду, дощі та грози.

Нічна температура повітря впаде до +11 +13 градусів. Вдень у найближчі 10 днів очікується від +19 до +22 градусів. А сьогодні вдень буде зовсім холодно близько + 14 градусів.

Погода на півдні України

На півдні країни дощів буде небагато найближчими днями. Сонячний день буде всього один - в понеділок, 18 липня. Всі інші дні - хмарність і сильний вітер.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 17 до +22 градусів, вдень очікується від +25 до + 28 градусів.

Погода на заході України

Західні області сьогодні заллє дощами, і температура вдень впаде до +20 градусів. Єдиний перепочинок очікується в суботу, 16 липня. В інші дні синоптики прогнозують дощі, часом дуже сильні.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 10 до +14 градусів вдень очікується від +19 до + 23 градусів. Трохи тепліше буде 14-15 липня - від +24 до +26 градусів.

Погода в Києві

У Києві сьогодні буде холодно, близько + 15 градусів і синоптики прогнозують сильний дощ, а також вітер з поривами.

У четвер і п'ятницю очікується хмарність, температура підніметься до +25 градусів. У неділю знову зарядить дощ і похолодає до + 20 градусів.

Наступного тижня можливі сильні грози, а вдень повітря прогріватиметься лише до +19 +21 градуса.