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В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 19:04
Фото: Иллюстративное фото(Styler)
Фото: Иллюстративное фото(Styler)

Их действия попали на камеру очевидцев

В Черкасской области местные депутаты и чиновники устроили пьяные разборки после того, как активисты упрекнули их в распитии алкогольных напитков в парке. Соответствующее видео появилось на странице "Карточные Черкассы" в Facebook.

"На видео можно заметить не только главного дебошира – областного депутата Олега Баштана, а и его жену, которая также помогала бить местную жительницу и главу Христиновской районной рады Анатолия Бордуна, депутатов районного совета Виталия Паламарчука и Виталия Пономаренко, а также депутата горсовета Евгения Кулибабу", - говорится в сообщении.

На самих кадрах видно, что инцидент произошел из-за того, что активисты решили упрекнуть народным избранникам в том, что те устроили пьяные посиделки в парке, в котором гуляют дети.

Закончились разборки вызовом кареты "скорой" и госпитализацией активистки.

Видео: депутаты и чиновники избили женщину (facebook.com/CherkasyofCards)

В то же время пользователи сети обратили внимание на не менее важный факт, связанный с супругом женщины.

"Нация рабов. При особе мужского пола избили его женщину. А оно бегает и верещит, но защищать и не думает. У него даже такого инстинкта нет. Участвуют и другие особи мужского пола. При них бьют женщину, а они ноль реакции", - сказал пользователь Павел Зуев.

"Жалко, что не было кому набить морды тем синим животным", - подчеркнул юзер Владимир Воеводзинский.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/CherkasyofCards)

Кстати, нардепа от Радикальной партии Юрия Чижмаря, который пострадал при крушении легкомоторного самолета в Польше, выписали из больницы. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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Теги: драка, депутат, Черкассы
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