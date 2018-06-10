У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)

Їх дії потрапили на камеру очевидців

В Черкаській області місцеві депутати та чиновники влаштували п'яні розбірки після того, як активісти дорікнули їм в розпиванні алкогольних напоїв у парку. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Карткові Черкаси" Facebook.

"На відео можна помітити не тільки головного бешкетника – обласного депутата Олега Баштана, а і його дружину, яка також допомагала бити місцеву мешканку та голову Христинівської районної ради Анатолія Бордуна, депутатів районної ради Віталія Паламарчука та Віталія Пономаренка, а також депутата міськради Євгенія Кулібабу", - йдеться в повідомленні.

На самих кадрах видно, що інцидент стався через те, що активісти вирішили дорікнути народним обранцям у тому, що ті влаштували п'яні посиденьки в парку, в якому гуляють діти.

Закінчилися розбирання викликом карети "швидкої" та госпіталізацією активістки.

Відео: депутати і чиновники побили жінку (facebook.com/CherkasyofCards)

У той же час користувачі мережі звернули увагу на не менш важливий факт, пов'язаний з чоловіком жінки.

"Нація рабів. При особі чоловічої статі побили його жінку. А воно бігає і верещить, але захищати і не думає. У нього навіть такого інстинкту немає. Беруть участь й інші особи чоловічої статі. При них б'ють жінку, а вони нуль реакції", - сказав користувач Павло Зуєв.

"Шкода, що не було кому набити морди тим синім тваринам", - підкреслив юзер Володимир Воеводзинский.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/CherkasyofCards)

До речі, нардепа від Радикальної партії Юрія Чижмаря, який постраждав під час аварії легкомоторного літака в Польщі, виписали з лікарні. Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

Термінова новина за 6 червня (video.rbc.ua)