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"ЛюдЯм подобаєЦЦя": в Черкасской области отпраздновали день "русского пограничника"

STYLERLIFE        30.05.2018 - 11:43
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook

В Украине День пограничника отмечается 30 апреля

В Черкасской области 28 мая отпраздновали День русского пограничника, который был введен "Декретом Совнаркома 28 мая 1918 г. для охраны СФСР". К тому времени Украина уже была провозглашена независимой от России страной. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Лариса Ницой. 

Писательница опубликовала видео так называемого праздника, который проходит под звуки российской поп-музыки. Так же Ницой спросила, почему украинская власть остается "долбодятлами".

Скриншот (facebook.com/larysa.nitsoi)

Видео: День пограничника РФ отпраздновали в Украине (facebook.com/larysa.nitsoi)

Отметим, что День пограничника в Украине празднуется 30 апреля.

Как ранее сообщалось, известная писательница Лариса Ницой, рассказала, что она и дальше будет защищать украинский язык и всячески его пиарить. Она отметила, что таким образом строит украинский мир.

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Теги: Черкассы, День пограничника
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