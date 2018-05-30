"ЛюдЯм подобаєЦЦя": в Черкаській області відсвяткували день "російського прикордонника"

В Україні День прикордонника відзначається 30 квітня

У Черкаській області 28 травня відсвяткували День російського прикордонника, який був введений "Декретом Раднаркому 28 травня 1918 р. для охорони РФСР". До того часу Україна вже була проголошена незалежною від Росії країною. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Лариса Ніцой.

Письменниця опублікувала відео так званого свята, яке проходить під звуки російської поп-музики. Так само Ніцой запитала, чому українська влада залишається "довбодятлами".

Скріншот (facebook.com/larysa.nitsoi)

Відео: День прикордонника РФ відсвяткували в Україні (facebook.com/larysa.nitsoi)

Зазначимо, що День прикордонника в Україні святкується 30 квітня.

Як раніше повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой, розповіла, що вона і далі буде захищати українську мову і всіляко його піарити. Вона зазначила, що таким чином будує український світ.